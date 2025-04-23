https://sputnik-georgia.ru/20250423/kak-nayti-i-raskachat-chitatelya--spiker-sputnikpro-o-kontent-strategii-smi-v-sotssetyakh-293019452.html
Как найти и "раскачать" читателя – спикер SputnikPro о контент-стратегии СМИ в соцсетях
Как найти и "раскачать" читателя – спикер SputnikPro о контент-стратегии СМИ в соцсетях
Sputnik Грузия
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T17:15+0400
2025-04-23T17:15+0400
2025-04-23T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Четырнадцатый модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров, прошел в Тбилиси. На этот раз спикером мероприятия стала Елена Загородняя, начальник Управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она провела лекцию для грузинских журналистов и СММ-специалистов в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Тренинг, проведенный в рамках SputnikPro, был посвящен тому, как увеличить и удержать целевую аудиторию СМИ в соцсетях. Для этого необходимо вводить в рабочую практику составление контент-планов, вовлекать аудиторию в обсуждение публикаций и просмотр видеоконтента, "раскачивать" читателей, приучая их оставлять реакции на публикации. В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото>>"Мы поговорили о том, как привлекать аудиторию в социальные сети и в Telegram-каналы в особенности, как аудиторию "захватить" и там оставить. Как заставить читателей приходить снова и снова и в конечном итоге увеличить свою аудиторию. В Тбилиси состоялся очень интересный и занимательный разговор", – заявила Загородняя в интервью Sputnik Грузия. SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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проект sputnikpro в грузии, грузия, новости, общество, видео
проект sputnikpro в грузии, грузия, новости, общество, видео
Как найти и "раскачать" читателя – спикер SputnikPro о контент-стратегии СМИ в соцсетях
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Четырнадцатый модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров, прошел в Тбилиси.
На этот раз спикером мероприятия стала Елена Загородняя, начальник Управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии.
Она провела лекцию для грузинских журналистов и СММ-специалистов в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Тренинг, проведенный в рамках SputnikPro, был посвящен тому, как увеличить и удержать целевую аудиторию СМИ в соцсетях.
"Цель развития канала или сообщества для СМИ – увеличить время, которое подписчик проводит внутри, выработать устойчивую потребность заходить на страницу канала или сообщества, сделать так, чтобы именно ваш паблик стал для подписчика неотъемлемой частью жизни", – отметила Елена Загородняя в ходе мастер-класса.
Для этого необходимо вводить в рабочую практику составление контент-планов, вовлекать аудиторию в обсуждение публикаций и просмотр видеоконтента, "раскачивать" читателей, приучая их оставлять реакции на публикации.
"Мы поговорили о том, как привлекать аудиторию в социальные сети и в Telegram-каналы в особенности, как аудиторию "захватить" и там оставить. Как заставить читателей приходить снова и снова и в конечном итоге увеличить свою аудиторию. В Тбилиси состоялся очень интересный и занимательный разговор", – заявила Загородняя в интервью Sputnik Грузия.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран.