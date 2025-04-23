https://sputnik-georgia.ru/20250423/kak-nayti-i-raskachat-chitatelya--spiker-sputnikpro-o-kontent-strategii-smi-v-sotssetyakh-293019452.html

Как найти и "раскачать" читателя – спикер SputnikPro о контент-стратегии СМИ в соцсетях

Как найти и "раскачать" читателя – спикер SputnikPro о контент-стратегии СМИ в соцсетях

Sputnik Грузия

Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T17:15+0400

2025-04-23T17:15+0400

2025-04-23T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Четырнадцатый модуль просветительской программы SputnikPro, которая представляет собой систему семинаров, лекций и мастер-классов, организованных с участием лучших российских и иностранных медиаменеджеров, прошел в Тбилиси. На этот раз спикером мероприятия стала Елена Загородняя, начальник Управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии. Она провела лекцию для грузинских журналистов и СММ-специалистов в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Тренинг, проведенный в рамках SputnikPro, был посвящен тому, как увеличить и удержать целевую аудиторию СМИ в соцсетях. Для этого необходимо вводить в рабочую практику составление контент-планов, вовлекать аудиторию в обсуждение публикаций и просмотр видеоконтента, "раскачивать" читателей, приучая их оставлять реакции на публикации. В Тбилиси прошел модуль просветительской программы SputnikPro – фото>>"Мы поговорили о том, как привлекать аудиторию в социальные сети и в Telegram-каналы в особенности, как аудиторию "захватить" и там оставить. Как заставить читателей приходить снова и снова и в конечном итоге увеличить свою аудиторию. В Тбилиси состоялся очень интересный и занимательный разговор", – заявила Загородняя в интервью Sputnik Грузия. SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 12 700 человек из 80 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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