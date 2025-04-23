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Президент Грузии отправится в Ватикан на похороны Папы Римского
Президент Грузии отправится в Ватикан на похороны Папы Римского
Sputnik Грузия
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане 23.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-23T16:48+0400
2025-04-23T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится на похороны Папы Римского Франциска, говорится в распоряжении правительства Грузии. Папа Римский Франциск – в миру Хорхе Марио Бергольо – умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили >>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал документ, разрешающий Кавелашвили посетить Ватикан с рабочим визитом 25-26 апреля. С первым официальным визитом после избрания Кавелашвили уже посетил Азербайджан 16 апреля, а 28-29 апреля планирует посетить Армению. В состав грузинской делегации, которая будет присутствовать на похоронах Франциска, войдут министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и ряд священнослужителей.В сентябре 2016 года Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Тбилиси. В аэропорту понтифика встречал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, тбилиси, армения, азербайджан, михаил кавелашвили, папа римский франциск, ираклий кобахидзе
Президент Грузии отправится в Ватикан на похороны Папы Римского
16:48 23.04.2025 (обновлено: 17:11 23.04.2025)
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится на похороны Папы Римского Франциска, говорится в распоряжении правительства Грузии.
Папа Римский Франциск – в миру Хорхе Марио Бергольо – умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал документ
, разрешающий Кавелашвили посетить Ватикан с рабочим визитом 25-26 апреля.
С первым официальным визитом после избрания Кавелашвили уже посетил Азербайджан 16 апреля, а 28-29 апреля планирует посетить Армению.
В состав грузинской делегации, которая будет присутствовать на похоронах Франциска, войдут министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и ряд священнослужителей.
В сентябре 2016 года Папа Франциск прибыл с трехдневным визитом в Тбилиси. В аэропорту понтифика встречал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.