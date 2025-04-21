https://sputnik-georgia.ru/20250421/papa-rimskiy-frantsisk-ostanetsya-primerom-dlya-millionov-lyudey---ivanishvili-292984800.html

Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили

Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили

Sputnik Грузия

Экс-премьер Грузии выразил соболезнования католикам страны и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска 21.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск продолжит оставаться примером для миллионов, как символ сострадания, мира и единства, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>Иванишвили выразил соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска. В миру Хорхе Марио Бергольо умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска>>>Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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папа римский франциск, новости, грузия, общество, бидзина иванишвили