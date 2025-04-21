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Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили
Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили
Sputnik Грузия
Экс-премьер Грузии выразил соболезнования католикам страны и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска 21.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск продолжит оставаться примером для миллионов, как символ сострадания, мира и единства, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию&gt;&gt;&gt;Иванишвили выразил соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска. В миру Хорхе Марио Бергольо умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска&gt;&gt;&gt;Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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папа римский франциск, новости, грузия, общество, бидзина иванишвили
папа римский франциск, новости, грузия, общество, бидзина иванишвили

Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили

15:43 21.04.2025 (обновлено: 15:53 21.04.2025)
© Georgian DreamБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2025
© Georgian Dream
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Экс-премьер Грузии выразил соболезнования католикам страны и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск продолжит оставаться примером для миллионов, как символ сострадания, мира и единства, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили.
Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>
Иванишвили выразил соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска. В миру Хорхе Марио Бергольо умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.

"Папа Франциск всегда стремился распространять мир и добро. Как символ надежды, сострадания, мира и единства, Папа Франциск продолжит оставаться примером для миллионов", – заявил Иванишвили, выражая искренние соболезнования всем, кто скорбит об этой тяжелой утрате.

Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска>>>
Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
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