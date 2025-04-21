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Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили
Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили
Sputnik Грузия
Экс-премьер Грузии выразил соболезнования католикам страны и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска 21.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-21T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск продолжит оставаться примером для миллионов, как символ сострадания, мира и единства, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>Иванишвили выразил соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска. В миру Хорхе Марио Бергольо умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой. Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска>>>Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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папа римский франциск, новости, грузия, общество, бидзина иванишвили
папа римский франциск, новости, грузия, общество, бидзина иванишвили
Папа Римский Франциск останется примером для миллионов людей – Иванишвили
15:43 21.04.2025 (обновлено: 15:53 21.04.2025)
Экс-премьер Грузии выразил соболезнования католикам страны и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Папа Римский Франциск продолжит оставаться примером для миллионов, как символ сострадания, мира и единства, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Бидзины Иванишвили.
Иванишвили выразил соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска. В миру Хорхе Марио Бергольо умер в возрасте 88 лет 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Накануне понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собравшимся внизу верующим и поздравил их с Пасхой.
"Папа Франциск всегда стремился распространять мир и добро. Как символ надежды, сострадания, мира и единства, Папа Франциск продолжит оставаться примером для миллионов", – заявил Иванишвили, выражая искренние соболезнования всем, кто скорбит об этой тяжелой утрате.
Папу в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Понтифик провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.