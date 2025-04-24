https://sputnik-georgia.ru/20250424/dzyudoistka-iz-gruzii-stala-vitse-chempionkoy-evropy-293034728.html

Дзюдоистка из Грузии стала вице-чемпионкой Европы

Дзюдоистка из Грузии стала вице-чемпионкой Европы

Sputnik Грузия

В финале Липартелиани уступила немке Сейе Баллхаус и завоевала серебряную медаль 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани, выступающая в весовой категории до 57 кг, стала вице-чемпионкой Европы. В финале она уступила немке Сейе Баллхаус и завоевала серебряную медаль. В 2022 и 2024 годах Липартелиани дважды становилась бронзовым призером континентального первенства. Эта медаль стала второй для сборной Грузии в Подгорице. Накануне действующий чемпион мира, 21-летний Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. Без медали свое выступление завершил олимпийский чемпион, 33-летний Лаша Шавдатуашвили (63 кг). В поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы он уступил французу Бенджамину Габа. Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо >>Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире участвуют 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд. Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, важа маргвелашвили, чемпионат европы по дзюдо