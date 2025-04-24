Гражданская панихида по Зурабу Церетели пройдет в Тбилиси
09:56 24.04.2025 (обновлено: 10:06 24.04.2025)
© Sputnik / Levan AvlabreliМузей современного искусства Зураба Церетели - Художественная галерея MOMA Tbilisi
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Накануне церемония прощания с Зурабом Церетели прошла в московском Храме Христа Спасителя
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Гражданская панихида по скульптору Зурабу Церетели пройдет в четверг и пятницу в Музее современного искусства его имени в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти – остановка сердца. Накануне, 23 апреля, церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
Гроб с телом Церетели доставят из Москвы в Тбилиси в четверг утром. Панихиды пройдут в течение четверга и пятницы с 14.00 (тбс), а похороны состоятся в субботу, сообщили в агентстве.
Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
Великий Зураб Церетели
Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.
Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.
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В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).
Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
"Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.
Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.
В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).
Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
"Монумент Свободы", широко известный также как "статуя Святого Георгия" на площади Свободы в Тбилиси, также был создан Церетели.
Церетели возглавлял Академию художеств с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ. В начале июня 2010 года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почета". Он стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.