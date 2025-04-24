https://sputnik-georgia.ru/20250424/pozitsii-gruzii-i-ssha-polnostyu-sovpadayut-po-klyuchevym-voprosam--vitse-premer-293028207.html

Позиции Грузии и США полностью совпадают по ключевым вопросам – вице-премьер

Позиции Грузии и США полностью совпадают по ключевым вопросам – вице-премьер

Sputnik Грузия

Леван Давиташвили считает, что Вашингтон и Тбилиси смогут начать плодотворное сотрудничество, поскольку есть общее политическое видение 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T14:15+0400

2025-04-24T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Взгляды нынешних властей Грузии по ключевым вопросам полностью совпадают с новой администрацией США, что поможет выстроить перспективную повестку для дальнейшего сотрудничества, заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили находится с визитом в США, где они провел первую официальную встречу в Государственном департаменте. Вице-премьер обсудил перспективную повестку политического и экономического сотрудничества между двумя странами с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. В рамках визита Давиташвили вместе с делегацией также провел встречи в министерстве торговли США и министерстве финансов США. По словам вице-премьера, встречи со всеми тремя ведомствами были продуктивными и касались перспектив сотрудничества, в основном будущих планов, которые, как отметил Давиташвили, должны быть реализованы совместными усилиями при активном участии сторон. Речь, кроме того, шла о сотрудничестве в части исполнения санкций, а также были рассмотрены будущие планы, которые, по словам Давиташвили, будут полезны для обеих стран. По информации пресс-службы Минэкономики, в рамках визита в США также состоятся встречи с различными государственными ведомствами с целью еще большего сближения позиций и укрепления сотрудничества между Грузией и США в будущем. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Глава МИД Грузии прокомментировала разговор "интервью" Лексуса и Вована>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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