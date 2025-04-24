https://sputnik-georgia.ru/20250424/glava-mid-gruzii-prokommentirovala-razgovor-intervyu-leksusa-i-vovana-293027029.html

Глава МИД Грузии прокомментировала разговор "интервью" Лексуса и Вована

Глава МИД Грузии прокомментировала разговор "интервью" Лексуса и Вована

Sputnik Грузия

Российские пранк-журналисты Вован и Лексус опубликовали разговор с экс-президентом и экс-омбудсменом Грузии 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Люди, получающие незаконное финансирование из-за рубежа, которое затем используется для поощрения радикализма и подрыва стабильность страны, есть в грузинской политике, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя звонок российских пранкеров экс-президенту и экс-омбудсмену страны. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили стали жертвами известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили им, представившись Гарри Каспаровым*.В интервью пранкерам Зурабишвили и Нануашвили пожаловались на проблемы с зарубежным финансированием для грузинских НПО. А Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране.Именно поэтому, по словам главы МИД, власти страны начали работать над законом "О прозрачности иностранного влияния" и прошли путь, который является довольно напряженным, но очень необходимым для безопасности страны.Донорам, которые пытаются показать себя грузинскому обществу добрыми людьми, заботящимися о грузинском народе и грузинском обществе, стоит задуматься об этом, отметила министр."На самом деле здесь не существует никаких благих целей, здесь нет никакой заботы о гражданском обществе. Здесь существует единственная цель — поощрение радикализма и финансирование радикализма в Грузии, что в дальнейшем противостоит стабильности нашей страны", - отметила Бочоришвили.Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии>>Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID.В интервью пранкерам Зурабишили рассказала о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID).Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее мнению, находятся в бедственном положении.При этом она призналась, что у нее есть список НПО, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада.Нануашвили в свою очередь также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился.Экс-омбудсмен заявил, что в Грузии довольно непредсказуемая ситуация и ожидаемы всевозможные сценарии. Он также заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране, как на Майдане на Украине.На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии>>Кроме того, Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства.Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне принятия критической резолюции ПАСЕ по Грузии и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером.После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования.Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, уча нануашвили, мака бочоришвили, саломе зурабишвили , европарламент, usaid, сша