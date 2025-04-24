https://sputnik-georgia.ru/20250424/v-gruzii-prodolzhayut-strogo-sledit-za-kachestvom-vina--rezultaty-proverki-293031734.html

В Грузии продолжают строго следить за качеством вина – результаты проверки

В Грузии продолжают строго следить за качеством вина – результаты проверки

Sputnik Грузия

Инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной... 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T19:08+0400

2025-04-24T19:08+0400

2025-04-24T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Инспекционная проверка вина и алкогольной продукции 41 компании в первом квартале 2025 года выявила нарушения в 5 образцах у трех компаний, говорится в сообщении Национального агентства вина в Грузии. Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина. Приоритетом государства является соответствие качества грузинского вина международным стандартам. В результате проверок 29 предприятий в Экономической зоне оформления международными аудиторскими компаниями Bureau Veritas и SGS нарушений не выявлено. С июня 2021 года, согласно новому регламенту, инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне. Высокое качество и неповторимый вкус – министр рассказал об особенностях грузинского вина >>В рамках государственного контроля, который заключается в определении соответствия технологического процесса производства вина на предприятиях требованиям, установленным законодательством Грузии, проверили 88 предприятий. Из 127 взятых образцов нарушение выявлено в 4 образцах на четырех предприятиях. Лабораторные исследования определенной части образцов продолжаются. Кроме того, Агентство провело 64 дегустации в результате органолептической проверки экспортных алкогольных напитков – из 2 931 образца 109 получили отрицательную оценку, остальные – положительную. Органолептическое исследование образца проводится на предмет цвета и прозрачности, типичности, наличия заболеваний, аромата, вкуса и гармоничности. Соответствующие службы Национального агентства вина ведут постоянный мониторинг качества, чтобы десятки миллионов литров грузинского вина соответствовали международным стандартам, были конкурентоспособными, а спрос на него еще больше увеличивался. Россия остается важным экспортным рынком. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году из Грузии вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, sgs, bureau veritas, национальное агентство вина, грузинское вино