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В каком случае иностранцев в наказание будут выдворять из Грузии

В каком случае иностранцев в наказание будут выдворять из Грузии

Sputnik Грузия

Иностранному гражданину будет грозить выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T16:55+0400

2025-04-24T16:55+0400

2025-04-24T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. МВД Грузии определило правонарушения, за которые иностранных граждан будут выдворять из Грузии или запрещать въезд в страну, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже поступили в парламент. Согласно поправкам, выдворение иностранца станет административным наказанием, которое суд может применить в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, вина в правонарушении которых доказана. Основная часть правонарушений, за которые иностранцев будут выдворять и запрещать въезд в страну на конкретный срок, касаются самых распространенных правонарушений на акциях протеста в Грузии. Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси – иностранцы >>В частности, иностранному гражданину будет грозить выдворение и запрет на въезд в страну в течение трех лет за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию или совершению противоправных действий в отношении сотрудника полиции, Спецслужбы госохраны, Специальной пенитенциарной службы, Генинспекции Минюста. Также выдворение и запрет посещать Грузию в течение трех лет будет грозить иностранцам за словесное оскорбление, брань, оскорбительное преследование и/или совершение иных оскорбительных действий в отношении государственно-политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей или деятельностью. Аналогичное наказание последует для иностранных граждан и за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в случае если речь идет о блокировании входа в здание суда или повторном нарушении норм закона Грузии "О манифестациях и собраниях" или об участие в уже разогнанном митинге. Кого нельзя будет выдворять Решение о выдворении иностранца и запрете въезда в страну суд не сможет принять, если доказано, что иностранного гражданина преследуют по политическим мотивам или действия, которые не считаются преступлением по закону Грузии. Кроме того, иностранца нельзя будет выдворить из страны, если есть доказательства, что его преследуют за защиту прав человека или мира, прогрессивную общественно-политическую, научную или творческую деятельность. А также при доказательстве угрозы жизни или здоровья, есть угроза его пыток или унизительного обращения. Доказательства о невозможности выдворения иностранца из страны будет предоставлять МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, депортация, мвд грузии, акция протеста