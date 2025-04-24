https://sputnik-georgia.ru/20250424/za-narushenie-srokov-prebyvaniya-v-gruzii-inostrantsam-zapretyat-vezzhat-v-stranu-293032686.html

За нарушение сроков пребывания в Грузии иностранцам запретят въезжать в страну

За нарушение сроков пребывания в Грузии иностранцам запретят въезжать в страну

Sputnik Грузия

Нарушение правил проезда транзитом повлечет за собой штраф в размере 500 лари вместо 100 лари 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T19:48+0400

2025-04-24T19:48+0400

2025-04-24T19:48+0400

грузия

новости

общество

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285779805_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1cfebe6e6898d098a8a4e148621984e3.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушение правил пребывания на территории Грузии и визового режима, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений поступили в парламент. Гражданам 95 государств предоставлена возможность посещать Грузию без наличия визы и находится в стране в течение года. В перечень входят страны ЕС, Азербайджана, Армении, России, Турции, Беларуси и Украины. Граждане Китая имеют право также посещать Грузию без виз, но срок нахождения в стране ограничен 30 днями. До сегодняшнего дня при нарушении визового режима иностранцы при выезде платили штрафы и после могли вернуться в Грузию. Согласно представленным поправкам, в случае, если иностранец будет находиться в стране в течение до 3 месяцев после истечения срока пребывания, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари вместо 180 и будет запрещено посещать Грузию в течение полугода. В каком случае иностранцев в наказание будут выдворять из Грузии >>Если же иностранец находился в стране менее года после истечения срока легального пребывания в стране ему придется выплатить вместо 360 лари штраф в 2 тысячи лари и попрощаться с Грузией на два года. А вот за нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари с запретом въезда в страну в течение трех лет вместо 360 лари. Нарушение правил проезда транзитом повлечет за собой штраф в размере 500 лари вместо 100.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, политика