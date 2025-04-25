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Число задержанных за наркопреступления в Грузии с марта приблизилось к 80

Число задержанных за наркопреступления в Грузии с марта приблизилось к 80

Sputnik Грузия

Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 25 апреля задержала 78 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Турции, России, Румынии, Украины, Казахстана, Малайзии и Беларуси. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последнее задержание было осуществлено в регионе Шида Картли, где арестованы два человека, у которых обнаружили кокаин, метадон, субутекс, экстрази, трамадол и "Лирику". Полиция для подтверждения обвинения осуществила несколько контрольных закупок наркотиков. Борьба с наркотиками в Грузии: число задержанных продолжает расти >>Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков и попытку сбыта. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии