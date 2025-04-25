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Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 13%

Экспортная цена на фундук в Грузии выросла на 13%

Sputnik Грузия

Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюз 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T13:48+0400

2025-04-25T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Цена фундука в Грузии, предназначенного для экспорта, выросла на 13% за последние девять месяцев и составила 6,29 доллара за килограмм, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации Минсельхоза, в период с 1 августа 2024 года по 23 апреля 2025-го из Грузии экспортировано 16 тысяч тонн фундука стоимостью 100,5 миллиона долларов. Показатель экспорта фундука по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 года вырос на 20%, а стоимость – на 36%. На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари >>В этот период экспорт грузинского фундука в основном осуществлен на рынки стран ЕС, а именно: Италии, Германии, Испании, Франции, Польши, Чехии. Кроме того, продукцию вывезли в Армению, Китай, Турцию, Израиль, Россию и Украину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии