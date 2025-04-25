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Курс грузинской валюты укрепился на фоне стабилизации политической ситуации – видео
Курс грузинской валюты укрепился на фоне стабилизации политической ситуации – видео
Sputnik Грузия
Впервые за долгое время курс грузинской валюты не просто стабилизировался, но и значительно укрепился – в обменных пунктах лари торгуется на уровне примерно... 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T15:19+0400
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Вопреки прогнозам ряда экспертов, на фоне протестов оппозиции прошлой осенью и зимой после парламентских выборов грузинская валюта не обрушилась, хотя тогда некоторые скептики предрекали ее падение ниже 3 лари за доллар.Нацбанку Грузии и финансовым институтам страны тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать курс.Сегодня, когда накал политических страстей значительно снизился, а поток туристов начал набирать обороты с началом сезона, лари стал расти, и эта тенденция сохранится и в обозримой перспективе, по мнению специалистов.За последние три года в Грузии фиксируется высокий экономический рост, и с 2023 года инфляция держится на уровне ниже 3%.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, доллар, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, грузия, финансы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, доллар, курс доллара, лари, лари, колебание курса лари, грузия, финансы, видео
Курс грузинской валюты укрепился на фоне стабилизации политической ситуации – видео
15:19 25.04.2025 (обновлено: 15:57 25.04.2025)
Впервые за долгое время курс грузинской валюты не просто стабилизировался, но и значительно укрепился – в обменных пунктах лари торгуется на уровне примерно 2,745 за доллар США. Это рекорд за все последнее время, ведь еще недавно, зимой, курс достигал 2,85/$.
Вопреки прогнозам ряда экспертов, на фоне протестов оппозиции прошлой осенью и зимой после парламентских выборов грузинская валюта не обрушилась, хотя тогда некоторые скептики предрекали ее падение ниже 3 лари за доллар.
Нацбанку Грузии и финансовым институтам страны тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать курс.
Сегодня, когда накал политических страстей значительно снизился, а поток туристов начал набирать обороты с началом сезона, лари стал расти, и эта тенденция сохранится и в обозримой перспективе, по мнению специалистов.
За последние три года в Грузии фиксируется высокий экономический рост, и с 2023 года инфляция держится на уровне ниже 3%.