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Курс грузинской валюты укрепился на фоне стабилизации политической ситуации – видео

Курс грузинской валюты укрепился на фоне стабилизации политической ситуации – видео

Sputnik Грузия

Впервые за долгое время курс грузинской валюты не просто стабилизировался, но и значительно укрепился – в обменных пунктах лари торгуется на уровне примерно... 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T15:19+0400

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Вопреки прогнозам ряда экспертов, на фоне протестов оппозиции прошлой осенью и зимой после парламентских выборов грузинская валюта не обрушилась, хотя тогда некоторые скептики предрекали ее падение ниже 3 лари за доллар.Нацбанку Грузии и финансовым институтам страны тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать курс.Сегодня, когда накал политических страстей значительно снизился, а поток туристов начал набирать обороты с началом сезона, лари стал расти, и эта тенденция сохранится и в обозримой перспективе, по мнению специалистов.За последние три года в Грузии фиксируется высокий экономический рост, и с 2023 года инфляция держится на уровне ниже 3%.

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