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Начало других процессов – политолог об уходе экс-премьера Гарибашвили из политики
Начало других процессов – политолог об уходе экс-премьера Гарибашвили из политики
Sputnik Грузия
В последнее время в обществе возникла острая необходимость появления на политической арене новой, конструктивной оппозиции, заявила политолог 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T17:11+0400
2025-04-25T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Отставка председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Ираклия Гарибавшвили, возможно, связано с появлением новой политической силы в Грузии, заявила политолог Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия. Гарибашвили заявил, что покидает пост председателя "Грузинской мечты" и уходит из политики, на брифинге 25 апреля. Он заявил, что продолжит свою деятельность в частном секторе, но останется "верным солдатом команды Иванишвили". Кто вместо него возглавит партию, он не уточнил. Политолог отметила, что в последнее время в обществе возникла острая необходимость появления на политической арене новой, конструктивной оппозиции, а уход Гарибашвили дает намек на создание новой оппозиции через какое-то время. "Думаю, это желание большинства в обществе, чтобы у "Грузинской мечты" была конструктивная оппозиция. Потому что от той оппозиции, которая есть сегодня, ничего конструктивного ждать не приходится, это целая агентурная сеть. А "Грузинская мечта" в конкуренции с агентурной сетью – это полный бред", – заявила она. Кому мне противостоять – Гарибашвили исключил создание оппозиционной партии >>По словам Николеишвили, Гарибашвили зарекомендовал себя как прогрузинский политик с государственным мышлением, надежный, серьезный и прямолинейный человек, который способен вести серьезные дела. Кроме того, политик назвала странными перестановки в правительстве правящей партии в последнее время. В последний раз кадровые перестановки в правительстве Грузии произошли в начале апреля. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны. Ираклий Гарибашвили уходит из политики >>"В последнее время были странные кадровые перестановки, что тяжело объяснить. Уход таких людей удивляет, он и непонятен, и необоснован. Перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью, таких кадровых изменений не бывает", – отметил она. Также политолог считает, что было бы целесообразно перенести грядущие выборы на 2026 год, чтобы в стране успела сформироваться новая оппозиционная сила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
Начало других процессов – политолог об уходе экс-премьера Гарибашвили из политики
17:11 25.04.2025 (обновлено: 17:57 25.04.2025)
В последнее время в обществе возникла острая необходимость появления на политической арене новой, конструктивной оппозиции, заявила политолог
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Отставка председателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера Ираклия Гарибавшвили, возможно, связано с появлением новой политической силы в Грузии, заявила политолог Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия.
Гарибашвили заявил, что покидает пост председателя "Грузинской мечты" и уходит из политики, на брифинге 25 апреля. Он заявил, что продолжит свою деятельность в частном секторе, но останется "верным солдатом команды Иванишвили". Кто вместо него возглавит партию, он не уточнил.
"Его отставка – это начало другого процесса, и более разумного. Возможно появление другой политической силы. Потому что выборы теряют всякий смысл, когда нет достойной оппозиции. И пойти на такие выборы – не государственное дело, зная, что среди кандидатов – представители агентурной сети", – заявила Николеишвили.
Политолог отметила, что в последнее время в обществе возникла острая необходимость появления на политической арене новой, конструктивной оппозиции, а уход Гарибашвили дает намек на создание новой оппозиции через какое-то время.
"Думаю, это желание большинства в обществе, чтобы у "Грузинской мечты" была конструктивная оппозиция. Потому что от той оппозиции, которая есть сегодня, ничего конструктивного ждать не приходится, это целая агентурная сеть. А "Грузинская мечта" в конкуренции с агентурной сетью – это полный бред", – заявила она.
По словам Николеишвили, Гарибашвили зарекомендовал себя как прогрузинский политик с государственным мышлением, надежный, серьезный и прямолинейный человек, который способен вести серьезные дела.
Кроме того, политик назвала странными перестановки в правительстве правящей партии в последнее время.
В последний раз кадровые перестановки в правительстве Грузии произошли в начале апреля. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны.
"В последнее время были странные кадровые перестановки, что тяжело объяснить. Уход таких людей удивляет, он и непонятен, и необоснован. Перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью, таких кадровых изменений не бывает", – отметил она.
Также политолог считает, что было бы целесообразно перенести грядущие выборы на 2026 год, чтобы в стране успела сформироваться новая оппозиционная сила.