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Санкции мешают, но диалог начинается – вице-премьер Грузии об отношениях с США

Санкции мешают, но диалог начинается – вице-премьер Грузии об отношениях с США

Sputnik Грузия

США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года 25.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-25T13:05+0400

2025-04-25T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Санкции, введенные США против некоторых представителей грузинской власти, являются одним из сдерживающих факторов в отношениях между двумя странами, но Тбилиси и Вашингтон начинают диалог, что дает надежду на дальнейшее укрепление отношений, заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Джо Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузией и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Как отметил вице-премьер, для этого требуются время и соответствующие процедуры. Давиташвили находится с визитом в США, где провел первую официальную встречу в Государственном департаменте. Вице-премьер обсудил перспективную повестку политического и экономического сотрудничества между двумя странами с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком. В рамках визита Давиташвили вместе с делегацией также провел встречи в министерстве торговли США и министерстве финансов США. По словам вице-премьера, встречи со всеми тремя ведомствами были продуктивными и касались перспектив сотрудничества, в основном будущих планов, которые, как отметил Давиташвили, должны быть реализованы совместными усилиями при активном участии сторон. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Донорские организации продолжат поддержку проектов в Грузии – глава Минфина>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, леван давиташвили, джо байден, тбилиси, вашингтон, бидзина иванишвили