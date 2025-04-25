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Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году
Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году
Sputnik Грузия
В 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T20:07+0400
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2025-04-25T20:07+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Гражданство Грузии в 2024 году было предоставлено 3 587 иностранцам, из которых большинство – граждане России, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году. На втором месте среди получивших гражданство Грузии – граждане Германии. Всего в 2024 году гражданами Грузии стал 251 гражданин этой страны, что на 226 человек больше, чем в 2023 году. Третье место занимают граждане Украины. Всего в прошлом году гражданами Грузии стали 175 граждан этой страны, что на 84 человека больше показателя 2023 года. Всего же гражданство Грузии за пять лет получили 16 376 иностранцев. Пик предоставления грузинского гражданства пришелся на 2022 год. Гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке, в упрощенном порядке, в исключительном порядке или в порядке восстановления. Для получения гражданства соискатели должны сдать экзамены по грузинскому языку, основам права и истории Грузии. Решение о предоставлении гражданства принимает президент Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году
В 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Гражданство Грузии в 2024 году было предоставлено 3 587 иностранцам, из которых большинство – граждане России, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", в 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году.
На втором месте среди получивших гражданство Грузии – граждане Германии. Всего в 2024 году гражданами Грузии стал 251 гражданин этой страны, что на 226 человек больше, чем в 2023 году.
Третье место занимают граждане Украины. Всего в прошлом году гражданами Грузии стали 175 граждан этой страны, что на 84 человека больше показателя 2023 года.
Топ-5 стран, граждане которых получили гражданство Грузии за последние пять лет
Страна
2024 год
2020-2024 годы
Россия
2 361
12 198
Украина
175
593
США
110
578
Армения
131
554
Израиль
141
484
Всего же гражданство Грузии за пять лет получили 16 376 иностранцев. Пик предоставления грузинского гражданства пришелся на 2022 год.
Динамика предоставления грузинского гражданства за последние пять лет
Год
Число
2020
2 324
2021
2 485
2022
4 869
2023
3 111
2024
3 587
Гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке, в упрощенном порядке, в исключительном порядке или в порядке восстановления.
Для получения гражданства соискатели должны сдать экзамены по грузинскому языку, основам права и истории Грузии.
Решение о предоставлении гражданства принимает президент Грузии.