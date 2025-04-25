https://sputnik-georgia.ru/20250425/skolko-inostrantsev-poluchili-grazhdanstvo-gruzii-v-2024-godu-293044184.html

Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году

Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

В 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году 25.04.2025, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Гражданство Грузии в 2024 году было предоставлено 3 587 иностранцам, из которых большинство – граждане России, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2024 году гражданство Грузии получил 2 361 гражданин России, что на 43 человека меньше, чем в 2023 году. На втором месте среди получивших гражданство Грузии – граждане Германии. Всего в 2024 году гражданами Грузии стал 251 гражданин этой страны, что на 226 человек больше, чем в 2023 году. Третье место занимают граждане Украины. Всего в прошлом году гражданами Грузии стали 175 граждан этой страны, что на 84 человека больше показателя 2023 года. Всего же гражданство Грузии за пять лет получили 16 376 иностранцев. Пик предоставления грузинского гражданства пришелся на 2022 год. Гражданство Грузии предоставляется в обычном порядке, в упрощенном порядке, в исключительном порядке или в порядке восстановления. Для получения гражданства соискатели должны сдать экзамены по грузинскому языку, основам права и истории Грузии. Решение о предоставлении гражданства принимает президент Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"