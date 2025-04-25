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Вернулся туда, откуда пришел – политолог об уходе Гарибашвили из политики
Вернулся туда, откуда пришел – политолог об уходе Гарибашвили из политики
Sputnik Грузия
Ираклий Гарибашвили заявил 25 апреля о своем уходе с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из политики 25.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-25T19:04+0400
2025-04-25T19:04+0400
2025-04-25T19:04+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Ираклий Гарибашвили так и не стал политиком, а остался хорошим менеджером, и его возвращение в частный сектор вполне логично, заявил Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе. Ираклий Гарибашвили заявил 25 апреля о своем уходе с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из политики. Оппозиционные партии и ряд экспертов ранее говорили, что "Грузинская мечта" рассматривает Гарибашвили как вероятного лидера альтернативной оппозиции. По словам политолога, и Гарибашвили, и все другие лица на посту премьера Грузии никогда не были полностью самостоятельными, в отличие от нынешнего премьера Ираклия Кобахидзе, которому передали всю власть и всю ответственность. Сихарулидзе считает, что на посту главы МВД он не сильно проявил себя, не провел реформ, а лишь упразднил два громких департамента: Департамент конституционной безопасности и Специальный оперативный департамент. Как премьер он запомнился своей иногда жесткой риторикой, традиционными ценностями. Также со временем его премьерства совпал лучший период экономического развития Грузии, отметил политолог. Политолог не исключил, что Гарибашвили в будущем может вновь вернуться в политику, так как уход и возвращение привычны для лидеров "Грузинской мечты" и самого ее основателя, почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. Кому мне противостоять – Гарибашвили исключил создание оппозиционной партии >>Кроме того, по его словам, подозрения о возможном уходе Гарибашвили были еще с декабря 2024 года. "Когда правительство занималось менеджментом кризиса в стране, он не появлялся, и было понятно, что ответственность он с себя снял. Будучи председателем партии, он дистанцировался от политической повестки дня", – сказал Сихарулидзе. Противостояние в "Грузинской мечте"? По мнению Сихарулидзе, может ли отставка Гарибашвили быть связана с противостоянием в правящей партии между ее лидерами, не ясно. Политолог не исключает и версию, что экс-премьер, как и многие другие политики, пришедшие из частного сектора, не был готов к тому, что между Грузией и Западом начнется противостояние. По его словам, и "Грузинская мечта", и предыдущие власти страны, частично назначались, одобрялись Западом и посольством США в Грузии. Ираклий Гарибашвили уходит из политики >>"Многие не были готовы к такому противостоянию. Это било по их карманам, особенно по тем, кто ранее был в частном секторе. Поэтому вполне реально, что Гарибашвили опасался за свое будущее, особенно финансовое, и считал, что политическое будущее не стоит того, чтобы жертвовать своими финансовыми перспективами", – отметил он. Между тем Сихарулидзе исключает вероятность столкновения между Гарибашвили и Иванишвили, которому он обязан своей карьерой как в частном, так и государственном секторах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, арчил сихарулидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, арчил сихарулидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Вернулся туда, откуда пришел – политолог об уходе Гарибашвили из политики
Ираклий Гарибашвили заявил 25 апреля о своем уходе с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из политики
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Ираклий Гарибашвили так и не стал политиком, а остался хорошим менеджером, и его возвращение в частный сектор вполне логично, заявил Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе.
Ираклий Гарибашвили заявил 25 апреля о своем уходе с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из политики. Оппозиционные партии и ряд экспертов ранее говорили, что "Грузинская мечта" рассматривает Гарибашвили как вероятного лидера альтернативной оппозиции.
"Гарибашвили для меня никогда не был политиком. Я его всегда видел менеджером из частного сектора. Он пришел как менеджер, в первые годы управлял и говорил как менеджер, из-за чего и становился объектом критики", – заявил Сихарулидзе.
По словам политолога, и Гарибашвили, и все другие лица на посту премьера Грузии никогда не были полностью самостоятельными, в отличие от нынешнего премьера Ираклия Кобахидзе, которому передали всю власть и всю ответственность.
В 2012-2013 годах Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 годах был премьер-министром Грузии. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год). На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. В феврале 2021 года он во второй занял пост премьера Грузии.
Сихарулидзе считает, что на посту главы МВД он не сильно проявил себя, не провел реформ, а лишь упразднил два громких департамента: Департамент конституционной безопасности и Специальный оперативный департамент.
Как премьер он запомнился своей иногда жесткой риторикой, традиционными ценностями. Также со временем его премьерства совпал лучший период экономического развития Грузии, отметил политолог.
Политолог не исключил, что Гарибашвили в будущем может вновь вернуться в политику, так как уход и возвращение привычны для лидеров "Грузинской мечты" и самого ее основателя, почетного председателя партии Бидзины Иванишвили.
Кроме того, по его словам, подозрения о возможном уходе Гарибашвили были еще с декабря 2024 года.
"Когда правительство занималось менеджментом кризиса в стране, он не появлялся, и было понятно, что ответственность он с себя снял. Будучи председателем партии, он дистанцировался от политической повестки дня", – сказал Сихарулидзе.
Противостояние в "Грузинской мечте"?
По мнению Сихарулидзе, может ли отставка Гарибашвили быть связана с противостоянием в правящей партии между ее лидерами, не ясно.
Политолог не исключает и версию, что экс-премьер, как и многие другие политики, пришедшие из частного сектора, не был готов к тому, что между Грузией и Западом начнется противостояние. По его словам, и "Грузинская мечта", и предыдущие власти страны, частично назначались, одобрялись Западом и посольством США в Грузии.
"Многие не были готовы к такому противостоянию. Это било по их карманам, особенно по тем, кто ранее был в частном секторе. Поэтому вполне реально, что Гарибашвили опасался за свое будущее, особенно финансовое, и считал, что политическое будущее не стоит того, чтобы жертвовать своими финансовыми перспективами", – отметил он.
Между тем Сихарулидзе исключает вероятность столкновения между Гарибашвили и Иванишвили, которому он обязан своей карьерой как в частном, так и государственном секторах.