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Администрация Трампа готова к восстановлению партнерства с Грузией – первый вице-премьер

Администрация Трампа готова к восстановлению партнерства с Грузией – первый вице-премьер

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа готова к восстановлению стратегического партнерства с Грузией и его углублению, заявил первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Леван Давиташвили стал первым грузинским министром, посетившим США после ухудшения отношений между странами в 2024 году и введения визовых санкций против членов правительства Грузии. Он встретился с представителями администрации Трампа и главами ведущих международных финансовых институтов. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Позиции Грузии и США полностью совпадают по ключевым вопросам – вице-премьер>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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