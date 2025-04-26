Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси
14:43 26.04.2025 (обновлено: 15:00 26.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПанихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Церемония прощания с Зурабом Церетели прошла в Музее современного искусства и Дидубийской церкви Божьей Матери, скульптора похоронили рядом с супругой, потомственной грузинской княжной Инессой Андроникашвили.
Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики.
Среди них на панихиде присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили. Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили. Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На отпевании в Дидубийской церкви Божьей Матери присутствовал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II Шио.
Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти – остановка сердца. Двадцать третьего апреля церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
© photo: Sputnik / StringerПанихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Великий Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Является основателем Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники.
Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели. В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
© photo: Sputnik / Valery ShustovЗураб Церетели
Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Valery Shustov
Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.