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https://sputnik-georgia.ru/20250426/skulptora-zuraba--tsereteli-pokhoronili-v-didubiyskom-panteone-v-tbilisi-293056095.html
Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси
Sputnik Грузия
Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики 26.04.2025, Sputnik Грузия
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2025-04-26T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Церемония прощания с Зурабом Церетели прошла в Музее современного искусства и Дидубийской церкви Божьей Матери, скульптора похоронили рядом с супругой, потомственной грузинской княжной Инессой Андроникашвили.Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики. Среди них на панихиде присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. На отпевании в Дидубийской церкви Божьей Матери присутствовал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II Шио.Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти – остановка сердца. Двадцать третьего апреля церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Великий Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Является основателем Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. От эмалей до гобеленов: многогранный мир Зураба Церетели на выставке в Москве&gt;&gt;Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели. В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, тбилиси, москва, зураб церетели, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, московский музей современного искусства
грузия, культура, новости, тбилиси, москва, зураб церетели, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, московский музей современного искусства

Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси

14:43 26.04.2025 (обновлено: 15:00 26.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПанихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Церемония прощания с Зурабом Церетели прошла в Музее современного искусства и Дидубийской церкви Божьей Матери, скульптора похоронили рядом с супругой, потомственной грузинской княжной Инессой Андроникашвили.
Проститься с великим скульптором пришли обычные граждане, общественные деятели и политики.
Среди них на панихиде присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили. Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили. Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2025
Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили. Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На отпевании в Дидубийской церкви Божьей Матери присутствовал местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II Шио.
Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино в кругу семьи. Причина смерти – остановка сердца. Двадцать третьего апреля церемония прощания с художником прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
© photo: Sputnik / StringerПанихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2025
Панихида по Зурабу Церетели в Дидубийской церкви в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Великий Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси 4 января 1934 года. Является основателем Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).
Его родители имели знатное происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903-2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910-1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники.
От эмалей до гобеленов: многогранный мир Зураба Церетели на выставке в Москве>>
Это оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели. В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.
© photo: Sputnik / Valery ShustovЗураб Церетели
Зураб Церетели - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2025
Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Valery Shustov
Церетели является автором более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как художник-монументалист он оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
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