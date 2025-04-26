https://sputnik-georgia.ru/20250426/turisty-iz-kazakhstana-pozhalovalis-na-problemy-v-gruzii-293057732.html

Туристы из Казахстана пожаловались на проблемы в Грузии

Туристы из Казахстана пожаловались на проблемы в Грузии

Sputnik Грузия

Казахстан занимает девятое место в рейтинге 15 стран по количеству визитов международных посетителей в Грузию 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T19:00+0400

2025-04-26T19:00+0400

2025-04-26T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Организация "Казахстанско-грузинское экономическое объединение" пожаловалось на некорректное обращение с туристами из Казахстана в Грузии. "Казахстанско-грузинское экономическое объединение" – НПО, членами которого являются компании, действующие в Грузии с участием казахстанского капитала – "Халик Банк Грузия", "Ромпетрол Грузия", "Батумский нефтяной терминал", "Капитол Менеджмент". По их словам, в 2024-2025 годах участились случаи некорректного обращения с туристами из Казахстана, особенно в сфере обслуживания.В заявлении также говорится о том, что на пограничных пунктах резко возросло количество случаев, когда граждане Казахстана по неясным или неадекватным причинам не могут въехать в страну. "На многочисленность подобных печальных и тревожных фактов указывают такие обстоятельства, как частые просьбы о помощи со стороны сотрудников организации, множественные претензии от частных лиц и многочисленные статьи и посты в социальных сетях, отражающие негативный опыт граждан Казахстана", – отмечено в заявлении. Туристы из Казахстана За первый квартал 2025 года из Казахстана было совершено 21 625 визитов, что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из официальных данных Национальной администрации туризма Грузии.Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего>>Несмотря на снижение показателей, эта страна занимает девятое место в рейтинге 15 стран по количеству визитов международных посетителей. После 2020 года на протяжении нескольких лет количество визитов из Казахстана в Грузию росло как в квартальном, так и в годовом разрезе. В 2021 году граждане Казахстана осуществили 66 787 визитов, в 2022 году – 120 494 визита, в 2023 году – 167 492 визита, а в 2024 году – 178 930 визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, туризм, туризм в грузии, туристы, казахстан, батумский нефтяной терминал