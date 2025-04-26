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В Грузии подсчитали население страны – данные статистики

В Грузии подсчитали население страны – данные статистики

Sputnik Грузия

Общая численность населения по сравнению с 1 января 2024 года увеличилась на 0,3% 26.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-26T09:01+0400

2025-04-26T09:01+0400

2025-04-26T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. На 1 января 2025 года в Грузии проживало 3 704 500 человек вместе с мигрантами, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", общая численность населения по сравнению с 1 января 2024 года увеличилась на 0,3%. Как показали данные, почти половина всего населения Грузии живет в Тбилиси – 1 282 600 человек. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: По данным Национальной службы статистики, в городах проживает 61,5% всего населения страны. При этом если в регионе Имерети число городского и число сельского населения практически равны, а в Аджарской автономии число городского населения даже превышает сельское, то в остальных регионах число сельских жителей в разы превышает число городских. В среднем на один квадратный километр в Грузии приходится 65 человек. Однако если в Тбилиси на одном квадратном километре в среднем проживает 2 543 человека, то в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – всего 6 человек. В Аджарии на квадратный километр приходится 127 человек, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 69 и 68 человек соответственно. Возраст населения Грузии Средний возраст населения страны – 39 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36 лет, а женщин – 41. Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 74,9 года. При этом для мужчин этот показатель составляет 70,5 года, а для женщин – 79,3 года. Трудоспособным населением с 14 до 64 лет статистики считают 64,3% населения страны. Дети до 14 лет составляют 19,2% общего населения, а пенсионеры старше 65 лет – 16,6%. Среди возрастных групп в Грузии лидируют дети в возрасте от 10 до 14 лет, на втором месте – возрастная группа от 35 до 39 лет, третье место занимает группа от 60 до 64 лет. Лица в возрасте от 19 до 39 лет составляют четверть всего населения страны, как и лица от 40 до 59. Гендерный состав В Грузии число женщин превышает число мужчин – на 1 января в стране проживали 1 780 575 мужчин и 1 923 931 женщина. Согласно подсчетам статистиков, на 100 женщин в Грузии приходится 93 мужчины. При этом в возрастной категории до 40 лет мужчин больше, чем женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"