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Грузия выиграла золото командного чемпионата Европы по дзюдо

Грузия выиграла золото командного чемпионата Европы по дзюдо

Sputnik Грузия

В финале соревнований смешанная команда обыграла команду Италии со счетом 4:3 27.04.2025, Sputnik Грузия

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2025-04-27T21:14+0400

спорт

грузия

новости

мариам чантурия

гурам тушишвили

лука майсурадзе

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы по дзюдо, завершившегося в Подгорице. В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов - три женщины и три мужчины, обыграла команду Италии со счетом 4:3. Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахишвили проиграли. Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо >>При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, грузинская команда завоевала золотую медаль. Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0). Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо