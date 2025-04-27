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Грузия выиграла золото командного чемпионата Европы по дзюдо
Грузия выиграла золото командного чемпионата Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
В финале соревнований смешанная команда обыграла команду Италии со счетом 4:3 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T21:13+0400
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чемпионат европы по дзюдо
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы по дзюдо, завершившегося в Подгорице. В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов - три женщины и три мужчины, обыграла команду Италии со счетом 4:3. Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахишвили проиграли. Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо >>При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, грузинская команда завоевала золотую медаль. Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0). Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, мариам чантурия, гурам тушишвили, лука майсурадзе, чемпионат европы по дзюдо
Грузия выиграла золото командного чемпионата Европы по дзюдо
21:13 27.04.2025 (обновлено: 21:14 27.04.2025)
В финале соревнований смешанная команда обыграла команду Италии со счетом 4:3
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы по дзюдо, завершившегося в Подгорице.
В финале соревнований смешанная команда, в которую вошли шесть дзюдоистов - три женщины и три мужчины, обыграла команду Италии со счетом 4:3.
Мариам Чантурия, Гурам Тушишвили и Этер Липартелиани выиграли свои матчи в финале, а Лука Майсурадзе, Софио Сомхишвили и Михаил Бахбахишвили проиграли.
При равном счете 3:3 был назначен дополнительный матч за золотое очко, в котором Софио Сомхишвили победила итальянку, грузинская команда завоевала золотую медаль.
Перед финалом сборная Грузии обыграла Азербайджан (4:0), Австрию (4:1) и Германию (4:0).
Сборная Грузии завоевала четыре медали чемпионата Европы в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.