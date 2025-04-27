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Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо
Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
В финале Суламанидзе победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе выиграл золото чемпионата Европы в Подгорице в весовой категории до 100 кг. В финале он победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан. Коцоев и Суламанидзе встречались в финале Олимпиады в Париже 2024 года и в финале чемпионата Европы 2023 года. Тогда сильнее был представитель Азербайджана. Медаль Суламанидзе стала четвертой для сборной Грузии на проходящем в Черногории чемпионате Европы: 21-летний Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 60 кг, Этер Липартелиани стала серебряным призером в весовой категории 57 кг, а Тато Григалашвили завоевал серебро в весовой категории 81 кг. Дзюдоистка из Грузии стала вице-чемпионкой Европы >>Таким образом, сборная Грузии стала третьей в медальном зачете – 2 золота и 2 серебра. На первом месте российские спортсмены, выступающие под флагом Международной федерации дзюдо, на втором – Франция. Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире участвуют 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд. Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо >>Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша бекаури, важа маргвелашвили, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша бекаури, важа маргвелашвили, чемпионат европы по дзюдо
Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо
11:12 27.04.2025 (обновлено: 11:26 27.04.2025)
В финале Суламанидзе победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе выиграл золото чемпионата Европы в Подгорице в весовой категории до 100 кг.
В финале он победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан. Коцоев и Суламанидзе встречались в финале Олимпиады в Париже 2024 года и в финале чемпионата Европы 2023 года. Тогда сильнее был представитель Азербайджана.
Медаль Суламанидзе стала четвертой для сборной Грузии на проходящем в Черногории чемпионате Европы: 21-летний Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 60 кг, Этер Липартелиани стала серебряным призером в весовой категории 57 кг, а Тато Григалашвили завоевал серебро в весовой категории 81 кг.
Таким образом, сборная Грузии стала третьей в медальном зачете – 2 золота и 2 серебра. На первом месте российские спортсмены, выступающие под флагом Международной федерации дзюдо, на втором – Франция.
Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире участвуют 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд.
Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили.
На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.