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Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо

Грузия завоевала второе золото чемпионата Европы по дзюдо

Sputnik Грузия

В финале Суламанидзе победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T11:12+0400

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чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе выиграл золото чемпионата Европы в Подгорице в весовой категории до 100 кг. В финале он победил Зелима Коцоева, выступающего за Азербайджан. Коцоев и Суламанидзе встречались в финале Олимпиады в Париже 2024 года и в финале чемпионата Европы 2023 года. Тогда сильнее был представитель Азербайджана. Медаль Суламанидзе стала четвертой для сборной Грузии на проходящем в Черногории чемпионате Европы: 21-летний Георгий Сардалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории 60 кг, Этер Липартелиани стала серебряным призером в весовой категории 57 кг, а Тато Григалашвили завоевал серебро в весовой категории 81 кг. Дзюдоистка из Грузии стала вице-чемпионкой Европы >>Таким образом, сборная Грузии стала третьей в медальном зачете – 2 золота и 2 серебра. На первом месте российские спортсмены, выступающие под флагом Международной федерации дзюдо, на втором – Франция. Чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице проходит с 23 по 27 апреля. В турнире участвуют 414 дзюдоистов из 47 стран Европы. После индивидуального первенства состоится турнир среди смешанных команд. Грузия завоевала первое золото чемпионата Европы по дзюдо >>Сборную Грузию в Подгорице представляют 15 дзюдоистов. В турнире не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури, его место занял 21-летний Георгий Джабниашвили. На чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии выиграла восемь медалей – два золота, три серебра и три бронзы. Золотые медали команде принесли Важа Маргвелашвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг). В командном зачете Грузия заняла второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лаша бекаури, важа маргвелашвили, чемпионат европы по дзюдо