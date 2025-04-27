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Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны
Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны
Sputnik Грузия
В 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, что на 50,5% ниже показателя 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек, что на 34% ниже показателя 2023 года.По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии, 48,2% – вернувшихся в страну. Так, в 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436.Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2024 году в страну въехали 81 тысяча мужчин и 54,9 тысячи женщин. В тот же период из Грузии выехали 72,8 тысячи мужчин и 48,6 тысячи женщины.Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сакстат, азербайджан, индия, миграция
грузия, новости, общество, сакстат, азербайджан, индия, миграция
Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны
В 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, что на 50,5% ниже показателя 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек, что на 34% ниже показателя 2023 года.
По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии, 48,2% – вернувшихся в страну. Так, в 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436.
Миграция граждан других стран в 2024 году
Граждане страны
Иммигранты
Эмигранты
Российская Федерация
23 574
25 612
Украина
6 898
4 290
Турция
5 213
2 631
Индия
4 594
3 213
Азербайджан
4 556
2 209
Другие страны
25 487
18 837
Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2024 году в страну въехали 81 тысяча мужчин и 54,9 тысячи женщин. В тот же период из Грузии выехали 72,8 тысячи мужчин и 48,6 тысячи женщины.
Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет.