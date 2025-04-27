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Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны

Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны

Sputnik Грузия

В 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, что на 50,5% ниже показателя 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек, что на 34% ниже показателя 2023 года.По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии, 48,2% – вернувшихся в страну. Так, в 2024 году из страны уехало 64 594 гражданина Грузии, а вернулись – 65 436.Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2024 году в страну въехали 81 тысяча мужчин и 54,9 тысячи женщин. В тот же период из Грузии выехали 72,8 тысячи мужчин и 48,6 тысячи женщины.Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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