https://sputnik-georgia.ru/20250427/naskolko-effektivna-proverka-na-narkotiki-v-gruzii-293051735.html

Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии?

Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии?

Sputnik Грузия

В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением 27.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-27T19:12+0400

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2025-04-27T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,3% лиц, проверенных полицейскими за первый квартал 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с 1 января по 31 марта 2025 года полиция проверила на факт употребления наркотиков 1 479 человек, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 1 113 человек. На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 184 из 212 проверенных. На третьем месте – регион Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 80 из 144 лиц. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Число задержанных за наркопреступления в Грузии с марта приблизилось к 80>>Уже с 1 июня полицейские получат право устанавливать факт употребления наркотиков, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз с 1 июня будут караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней вместо штрафа в размере 500 лари и ареста до 15 суток, как прописано в Кодексе на сегодня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика