https://sputnik-georgia.ru/20250427/naskolko-effektivna-proverka-na-narkotiki-v-gruzii-293051735.html
Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии?
Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии?
Sputnik Грузия
В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением 27.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-27T19:12+0400
2025-04-27T19:12+0400
2025-04-27T19:44+0400
грузия
новости
общество
наркотики
наркопреступления в грузии
наркополитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,3% лиц, проверенных полицейскими за первый квартал 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с 1 января по 31 марта 2025 года полиция проверила на факт употребления наркотиков 1 479 человек, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 1 113 человек. На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 184 из 212 проверенных. На третьем месте – регион Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 80 из 144 лиц. В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Число задержанных за наркопреступления в Грузии с марта приблизилось к 80>>Уже с 1 июня полицейские получат право устанавливать факт употребления наркотиков, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз с 1 июня будут караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней вместо штрафа в размере 500 лари и ареста до 15 суток, как прописано в Кодексе на сегодня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика
грузия, новости, общество, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика
Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии?
19:12 27.04.2025 (обновлено: 19:44 27.04.2025)
В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Факт потребления наркотических средств подтвердился у 75,3% лиц, проверенных полицейскими за первый квартал 2025 года, говорится в материалах МВД Грузии.
Всего в период с 1 января по 31 марта 2025 года полиция проверила на факт употребления наркотиков 1 479 человек, и в результате экспертизы положительный результат был получен после проверки 1 113 человек.
Больше всего было проверено лиц в Тбилиси. Из 640 проверенных лиц у 542 подтвердилось состояние наркотического опьянения.
На втором месте – регион Квемо Картли, где факт потребления наркотиков подтвердился у 184 из 212 проверенных. На третьем месте – регион Кахети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 80 из 144 лиц.
В Грузии потребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключением является потребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних.
Уже с 1 июня полицейские получат право устанавливать факт употребления наркотиков, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения.
Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевоз с 1 июня будут караться штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней вместо штрафа в размере 500 лари и ареста до 15 суток, как прописано в Кодексе на сегодня.