https://sputnik-georgia.ru/20250428/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-v-2024-godu-293051066.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?

Sputnik Грузия

Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии – 567 человек 28.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-28T14:14+0400

2025-04-28T14:14+0400

2025-04-28T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2025 года приняли решение о депортации на родину 1 146 грузинских граждан, трех из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из выдворенных на родину 624 мужчины и 207 женщин. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (567 человек), затем идут Франция (274), Ирландия (137), Швейцария (35) и Греция (30). C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?>>В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, германия, франция, ирландия, депортация, грузия - евросоюз, евросоюз