https://sputnik-georgia.ru/20250428/trud-v-gruzii-stal-bezopasney--smertnost-na-rabochikh-mestakh-prodolzhaet-sokraschatsya-293077140.html
Труд в Грузии стал безопасней – смертность на рабочих местах продолжает сокращаться
Труд в Грузии стал безопасней – смертность на рабочих местах продолжает сокращаться
Sputnik Грузия
В 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257 28.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-28T21:14+0400
2025-04-28T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Количество смертей на рабочих местах в Грузии за последние семь лет сократилось на 44%, говорится в отчете Инспекции труда Грузии, приуроченном ко Всемирному дню охраны труда. Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Его основная цель – повысить осведомленность и напомнить общественности, работодателям и работникам о том, что соблюдение норм безопасности на рабочем месте важно для жизни и здоровья работников. По информации инспекции труда, в 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257. В 2023 году на рабочих местах пострадало 349 человек, а погибло – 35. Сколько нарушений трудовых прав выявлено в Грузии? >>В 2024 году Инспекция труда провела 3 201 проверку по надзору за соблюдением норм охраны труда. В результате был проверен 1 901 объект, проверка затронула 84 157 занятых лиц. Выдано 20 081 предписание, по которым составлено 2 279 протоколов об административных правонарушениях. Ведомство отметило и значительное снижение количества несчастных случаев на рабочих местах: в 2024 году оно сократилось на 24% по сравнению с 2023 годом. Также, количество работников, получивших серьезные травмы в результате несчастных случаев на производстве в 2024 году, снижено на 25% по сравнению с предыдущим годом. А количество работников с травмами средней тяжести сократилось на 26%. На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, безопасность труда в грузии
грузия, новости, общество, безопасность труда в грузии
Труд в Грузии стал безопасней – смертность на рабочих местах продолжает сокращаться
В 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Количество смертей на рабочих местах в Грузии за последние семь лет сократилось на 44%, говорится в отчете Инспекции труда Грузии, приуроченном ко Всемирному дню охраны труда.
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Его основная цель – повысить осведомленность и напомнить общественности, работодателям и работникам о том, что соблюдение норм безопасности на рабочем месте важно для жизни и здоровья работников.
По информации инспекции труда, в 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257. В 2023 году на рабочих местах пострадало 349 человек, а погибло – 35.
В 2024 году Инспекция труда провела 3 201 проверку по надзору за соблюдением норм охраны труда. В результате был проверен 1 901 объект, проверка затронула 84 157 занятых лиц.
Выдано 20 081 предписание, по которым составлено 2 279 протоколов об административных правонарушениях.
Ведомство отметило и значительное снижение количества несчастных случаев на рабочих местах: в 2024 году оно сократилось на 24% по сравнению с 2023 годом. Также, количество работников, получивших серьезные травмы в результате несчастных случаев на производстве в 2024 году, снижено на 25% по сравнению с предыдущим годом. А количество работников с травмами средней тяжести сократилось на 26%.
Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибло 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением.
На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.