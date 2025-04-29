https://sputnik-georgia.ru/20250429/gruziya-obladaet-potentsialom-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-v-regione--deputat-293084531.html

Грузия обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе – депутат

Грузия обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе – депутат

Sputnik Грузия

Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T13:14+0400

2025-04-29T13:14+0400

2025-04-29T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия обладает потенциалом для обеспечения безопасности в регионе как нейтральный игрок и страна, заинтересованная в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.Вольский входит в состав делегации под руководством президента Грузии Михаила Кавелашвили, который находится с официальным визитом в Армении. Президент Грузии уже встретился со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном. Также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Патриархом всех армян Гарегином II.В целом, как отметил политик, важен символизм, который сопровождает этот визит. В этом контексте Вольский напомнил о том, что первый официальный визит после избрания на пост президента Кавелашвили совершил в Баку, а сейчас глава грузинского государства вместе с делегацией прибыл в Ереван для обсуждения ряда вопросов.И та, и другая сторона, по словам политика, выражают такое же отношение, которое было зафиксировано представителями внешнеполитических ведомств двух стран на встрече с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили в Тбилиси.Первая встреча на уровне замминистров прошла в Тбилиси 17 апреля. Как заявила ранее Бочоришвили, цель Грузии – максимально способствовать миру и стабильности в регионе. А формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона.Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа>>Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран.В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, азербайджан, политика, мака бочоришвили, грузинская мечта - демократическая грузия, никол пашинян, армения, михаил кавелашвили