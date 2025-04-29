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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В марте 2025 года по сравнению с февралем цены на промышленную продукцию выросли на 0,7% 29.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2025 года вырос на 5,5% по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 4,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 4,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 22,3%.В марте 2025 года по сравнению с февралем цены на промышленную продукцию выросли на 0,7%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 2,6%, а в перерабатывающей – на 4,3%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 29,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,1%, в том числе цены на напитки – на 8,8%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 4,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6%, в том числе продукты питания – на 16,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%. В марте 2025 года по сравнению с февралем уровень инфляции составил 1,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
09:01 29.04.2025 (обновлено: 09:16 29.04.2025)
В марте 2025 года по сравнению с февралем цены на промышленную продукцию выросли на 0,7%
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2025 года вырос на 5,5% по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 4,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 4,5%, а в горнодобывающей промышленности – на 22,3%.
В марте 2025 года по сравнению с февралем цены на промышленную продукцию выросли на 0,7%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 2,6%, а в перерабатывающей – на 4,3%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 29,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,1%, в том числе цены на напитки – на 8,8%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 4,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6%, в том числе продукты питания – на 16,1%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в марте 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%. В марте 2025 года по сравнению с февралем уровень инфляции составил 1,1%.