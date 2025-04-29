https://sputnik-georgia.ru/20250429/plodotvornaya-diskussiya--premer-armenii-otsenil-vstrechu-s-prezidentom-gruzii-293092786.html

Плодотворная дискуссия – премьер Армении оценил встречу с президентом Грузии

Плодотворная дискуссия – премьер Армении оценил встречу с президентом Грузии

Sputnik Грузия

Президент Грузии провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T20:15+0400

2025-04-29T20:15+0400

2025-04-29T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Дальнейшее укрепление армяно-грузинских отношений, углубление торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече в Ереване президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер Армении опубликовал в социальных сетях пост о своей встрече с президентом Грузии, назвав ее плодотворной. В рамках официального визита президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. На встрече обсуждались многовековая историческая дружба между грузинским и армянским народами и основанные на взаимном уважении отношения между Грузинской Православной и Армянской Апостольской Церквями. Кавелашвили подчеркнул важность мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе и заявил, что Грузия готова содействовать региональному диалогу для обеспечения долгосрочной стабильности и развития. Он также встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Армению с официальным визитом вчера, 28 апреля. Кавелашвили посетил Армению с делегацией в составе: руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. Армения благодарит Грузию и надеется на мир с Азербайджаном – президент Хачатурян >>В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ереван, гарегин ii, михаил кавелашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения