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Армения благодарит Грузию и надеется на мир с Азербайджаном – президент Хачатурян

Армения благодарит Грузию и надеется на мир с Азербайджаном – президент Хачатурян

Sputnik Грузия

Двусторонние встречи на высоком уровне продолжаются, сотрудничество между различными государственными структурами развивается и углубляется 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T15:58+0400

2025-04-29T15:58+0400

2025-04-29T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Армения надеется на заключение мира с Азербайджаном и благодарит грузинские власти за поддержку в этом вопросе, а также за инициативу по созданию трехсторонней платформы, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян по итогам встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Кавелашвили прибыл в Ереван 29 апреля. В рамках визита он также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян. Он также отметил, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и готов к подписанию. По словам президента Хачатуряна, за последний период отношения между Грузией и Арменией стали активнее и многограннее. "В последнее время между Арменией и Грузией наблюдаются активные и многогранные отношения. Отношения между Арменией и Грузией основаны на стратегическом сотрудничестве, демократических ценностях, суверенитете наших стран, христианских ценностях братских народов и видении будущего двух стран", – заявил президент Армении. По его словам, двусторонние встречи на высоком уровне продолжаются, сотрудничество между различными государственными структурами развивается и углубляется. По словам президента Армении, на встрече с президентом Грузии обсудили политические, экономические вопросы, а также различные вопросы, связанные со спортом и молодежью. Президенты также обсудили ряд международных вопросов, территориальных и глобальных проблем. "Я хотел бы выразить желание и готовность к тому, чтобы Грузия и Армения продолжили братство, дружбу и сотрудничество на благо стран", – заявил Хачатурян. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана. Отношения Грузии с Арменией на историческом максимуме – посол >>В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердил завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Вопросы сотрудничества стали главной темой встречи президентов Грузии и Армении >>На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, ереван, михаил кавелашвили, никол пашинян, гарегин ii, грузино-армянские отношения