https://sputnik-georgia.ru/20250429/prodlen-srok-raboty-sledstvennoy-komissii-po-prestupleniyam-natsdvizheniya-293082608.html

Продлен срок работы следственной комиссии по преступлениям "Нацдвижения"

Продлен срок работы следственной комиссии по преступлениям "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Изначально комиссия, созданная 5 февраля, должна была работать три месяца 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T12:07+0400

2025-04-29T12:07+0400

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грузия

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зураб джапаридзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

мамука мдинарадзе

тбилиси

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Срок полномочий парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения", будет продлен до 5 июня, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани в понедельник, 28 апреля. По его словам, общество ясно видит, что список тягчайших преступлений преступного режима "Национального движения" практически неисчерпаем. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-2013 годах.Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Уклонившимся от явки грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Тбилисский горсуд уже обязал выплатить залог за неявку на заседание комиссии лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, экс-главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи", одного из лидеров партии "Ахали" Нику Гварамия, лидеров партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. Обвинения предъявлены и лидеру партии "Ахали" Нике Мелия. Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление>>С 13 февраля по 28 апреля, как сообщила Цулукиани, комиссия провела 17 заседаний, было опрошено 55 человек, из них 30 – в качестве потерпевших. В число опрошенных не вошли те лица, которые отказались являться на заседание.По ее словам, в настоящее время ведется работа по написанию проекта заключения комиссии, уже составлено более 100 страниц, в первую очередь по фактам пыток и бесчеловечного обращения.Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тея цулукиани, зураб джапаридзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе, тбилиси, парламент грузии