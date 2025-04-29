https://sputnik-georgia.ru/20250429/rossiya-v-marte-zakupila-kartofel-v-gruzii-na-rekordnuyu-summu-293070256.html

Россия в марте закупила картофель в Грузии на рекордную сумму

Россия в марте закупила картофель в Грузии на рекордную сумму

Sputnik Грузия

Грузия отправила в Россию в марте 85% своего экспорта картофеля, еще примерно 14% – в Азербайджан 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T19:52+0400

2025-04-29T19:52+0400

2025-04-29T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Россия в марте приобрела у Грузии картофеля на максимальные за все время двусторонней торговли суммы, одновременно нарастив импорт и из Китая, следует из данных национальных статслужб. Согласно данным грузинской статслужбы, экспорт картофеля в Россию в марте составил рекордные 5,6 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше, чем месяцем ранее. Предыдущий максимум был в мае 2021 года на уровне 3,8 миллиона долларов. Одновременно Россия приобрела этого овоща в Китае на 6,1 миллиона долларов – вдвое больше уровня конца зимы. Это стало наибольшим значением с июня 2022 года, когда ее покупки составили 6,8 миллиона долларов. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Для обеих стран российский рынок является одним из основных экспортных направлений. Грузия отправила в Россию в марте 85% своего экспорта картофеля, еще примерно 14% – в Азербайджан, небольшие поставки были в Армению и Молдавию. В то же время для Китая российские компании были вторыми основными покупателями с долей в 18,3%, больше закупала только Киргизия (54,4%). По данным Росстата, в 2024 году урожай картофеля снизился. Так, было собрано 17,8 миллиона тонн, а в 2023 году этот показатель был на уровне 20,2 миллиона тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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