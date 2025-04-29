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СГБ Грузии прямо заявило о попытке устроить "майдан" в стране в 2024 году
СГБ Грузии прямо заявило о попытке устроить "майдан" в стране в 2024 году
Sputnik Грузия
По данным СГБ, с участием военных планировалось крайне обострить ситуацию в Грузии и рассматривалась ликвидация должностных лиц правящей партии 29.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Определенные группы людей как в Грузии, так и за ее пределами при финансировании из-за рубежа планировали "майданизацию" протестов в Грузии в 2024 году, говорится в отчете Службы госбезопасности страны, представленном парламенту Грузии. Акции протеста в Грузии в 2024 году проходили в период с марта по май и с октября по декабрь. По данным СГБ, действиями определенных групп, которые выступали в том числе против принятия в стране закона об "иноагентах" и против фальсификации выборов в парламент в октябре 2024 года, управляли финансируемые из-за рубежа лидеры конкретных партий и неправительственных организаций. По данным СГБ, с участием военных планировалось крайне обострить ситуацию в Грузии и рассматривалась ликвидация должностных лиц правящей партии. "Планировалось также парализовать транспортные узлы Тбилиси, дороги, ведущие к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, баз дислокации правоохранительных органов и устройство палаточного городка на центральных проспектах", – говорится в сообщении. При этом СГБ отмечает, что организаторы планировали спровоцировать противостояние между демонстрантами и протестующими, за которым последовали бы жертвы. Именно для этого, по мнению СГБ, группы использовали пиротехнику и "коктейли Молотова на акциях". Грузия – не Украина: почему в стране не повторится Майдан? >>По данным СГБ, спецслужбы иностранных государств уделяли особое внимание созданию рычагов управления внутренними и внешними политическими процессами в Грузии. Кроме того, СГБ выявило политические субъекты, которые открыто сотрудничали с зарубежными силами, в том числе политическими, и принимали участие в их мероприятиях. "Зафиксированы попытки создания политических организаций по вероисповеданию и создания своеобразной электоральной базы по религиозному признаку для поддержки лиц, связанных со спецслужбами иностранного государства", - говорится в отчете. Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы иностранных сил пытались активно использовать религиозные организации, действующие на территории страны, с целью их включения в политические процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сгб, акции протеста
грузия, новости, политика, сгб, акции протеста
СГБ Грузии прямо заявило о попытке устроить "майдан" в стране в 2024 году
22:46 29.04.2025 (обновлено: 23:02 29.04.2025)
По данным СГБ, с участием военных планировалось крайне обострить ситуацию в Грузии и рассматривалась ликвидация должностных лиц правящей партии
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Определенные группы людей как в Грузии, так и за ее пределами при финансировании из-за рубежа планировали "майданизацию" протестов в Грузии в 2024 году, говорится в отчете Службы госбезопасности страны, представленном парламенту Грузии.
Акции протеста в Грузии в 2024 году проходили в период с марта по май и с октября по декабрь.
По данным СГБ, действиями определенных групп, которые выступали в том числе против принятия в стране закона об "иноагентах" и против фальсификации выборов в парламент в октябре 2024 года, управляли финансируемые из-за рубежа лидеры конкретных партий и неправительственных организаций.
"В разный период в преступные планы активно были подключены граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности, конкретная часть грузин, принимающих участие в боевых действиях на Украине, которые заявляли о готовности приехать в Грузию", – говорится в отчете.
По данным СГБ, с участием военных планировалось крайне обострить ситуацию в Грузии и рассматривалась ликвидация должностных лиц правящей партии.
"Планировалось также парализовать транспортные узлы Тбилиси, дороги, ведущие к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, баз дислокации правоохранительных органов и устройство палаточного городка на центральных проспектах", – говорится в сообщении.
При этом СГБ отмечает, что организаторы планировали спровоцировать противостояние между демонстрантами и протестующими, за которым последовали бы жертвы. Именно для этого, по мнению СГБ, группы использовали пиротехнику и "коктейли Молотова на акциях".
По данным СГБ, спецслужбы иностранных государств уделяли особое внимание созданию рычагов управления внутренними и внешними политическими процессами в Грузии.
"Их задача заключалась в установлении связей с различными политическими силами и их лидерами, укрепление сотрудничества и использование их возможностей для развития политических процессов по желаемому сценарию" – говорится в отчете.
Кроме того, СГБ выявило политические субъекты, которые открыто сотрудничали с зарубежными силами, в том числе политическими, и принимали участие в их мероприятиях.
"Зафиксированы попытки создания политических организаций по вероисповеданию и создания своеобразной электоральной базы по религиозному признаку для поддержки лиц, связанных со спецслужбами иностранного государства", - говорится в отчете.
Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы иностранных сил пытались активно использовать религиозные организации, действующие на территории страны, с целью их включения в политические процессы.