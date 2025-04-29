https://sputnik-georgia.ru/20250429/tsulukiani-predstavila-deputatam-promezhutochnyy-otchet-raboty-sledstvennoy-komissii-293093714.html

Цулукиани представила депутатам промежуточный отчет работы следственной комиссии

Цулукиани представила депутатам промежуточный отчет работы следственной комиссии

Sputnik Грузия

С 13 февраля комиссия провела 17 заседаний. За этот период было опрошено 55 человек, среди них 37 – в качестве потерпевших 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T23:44+0400

2025-04-29T23:44+0400

2025-04-29T23:44+0400

грузия

политика

новости

тея цулукиани

единое национальное движение

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/14/282468642_0:510:780:949_1920x0_80_0_0_7a61030988a307cefa86785d2ec00235.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Председатель временной следственной комиссии Парламента Грузии, расследующей совершенные бывшей правящей партией "Единое национальное движение" преступления, Тея Цулукиани выступила перед депутатами с промежуточным отчетом. Парламент Грузии 29 апреля принял решение продлить полномочия комиссии еще на один месяц – до 5 июня. "За" продление полномочий проголосовали 77 депутатов при кворуме в 50. С 13 февраля комиссия провела 17 заседаний. За этот период было опрошено 55 человек, среди них 37 в качестве потерпевших. По состоянию на 27 апреля 2025 года на имя следственной комиссии было получено 397 заявлений, из которых обработано 307: 99 из 307 заявлений относятся к нарушению права собственности, 92 – пытки/бесчеловечное обращение, 11 – война августа 2008 года и 105 писем различного содержания. Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание) является уголовным преступлением. Отказались явиться на заседание и были вызваны в суд основатели TBC Банка и лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, бывший гендиректор "Мтавари архи" и лидер партии "Ахали" Ника Гварамия, лидер партии "Гирчи - Больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе, экс-заместитель министра юстиции, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Ахали" Никанор Мелия, экс-главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Оппозиционер выплатит 50 тысяч лари за неявку на заседание временной следственной комиссии >>На основании постановления Парламента Грузии от 1 апреля 2025 года мандат Комиссии по расследованию был значительно расширен и охватывает период 2012-2024 годов. На заседании 10 апреля 2025 года следственная комиссия приняла решение обратиться в парламент с ходатайством относительно продления срока полномочий на один месяц. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство – национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тея цулукиани, единое национальное движение, парламент грузии