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Более 80 человек за месяц – как в Грузии борются с наркопреступлениями

Более 80 человек за месяц – как в Грузии борются с наркопреступлениями

Sputnik Грузия

Полиция для подтверждения обвинения осуществила несколько контрольных закупок наркотиков 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T13:07+0400

2025-04-30T13:07+0400

2025-04-30T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 29 апреля задержала 83 человека в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии и Беларуси. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Последнее задержание было осуществлено в Тбилиси, где за продажу, хранение и приобретение наркотиков были задержаны четыре человека. Полиция для подтверждения обвинения осуществила несколько контрольных закупок наркотиков. Насколько эффективна проверка на наркотики в Грузии? >>Во время обыска квартир задержанных и разных локаций в городе были изъяты такие наркотики, как альфа-пвп, бупренорфин, клефедрон, метадон, амфетамин, метамфетамин и MDMA. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков и попытку сбыта. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии