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Премьер: Называться солдатом Грузии – большая честь и ответственность
Премьер: Называться солдатом Грузии – большая честь и ответственность
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе в день вооруженных сил страны еще раз напомнил всем, что быть военнослужащим – это и привилегия и большая ноша 30.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Называться солдатом Грузии – это одновременно и большая честь, и огромная ответственность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном 34-й годовщине создания Сил обороны Грузии. День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на военной базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси), куда прибыли президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Минобороны Ираклий Чиковани, члены правительства, депутаты парламента и представители командования. Перед началом мероприятия они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны. Глава правительства поблагодарил солдат за храбрость и службу Родине. По словам премьера, за эти годы Силы обороны Грузии преодолели множество сложных испытаний. Глава правительства пообещал, что прогресс и развитие вооруженных сил будут продолжаться и в будущем. Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид &gt;&gt;Особое уважение премьер выразил ветеранам вооруженных сил, многие из которых потеряли здоровье на службе Родине. В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих, а также небольшая выставка военной техники. Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, вазиани, косово, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, ираклий чиковани
грузия, новости, политика, тбилиси, вазиани, косово, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, ираклий чиковани

Премьер: Называться солдатом Грузии – большая честь и ответственность

14:53 30.04.2025 (обновлено: 15:11 30.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские военные на параде
Грузинские военные на параде - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Ираклий Кобахидзе в день вооруженных сил страны еще раз напомнил всем, что быть военнослужащим – это и привилегия и большая ноша
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Называться солдатом Грузии – это одновременно и большая честь, и огромная ответственность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном 34-й годовщине создания Сил обороны Грузии.
День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на военной базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси), куда прибыли президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Минобороны Ираклий Чиковани, члены правительства, депутаты парламента и представители командования. Перед началом мероприятия они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны.

"Называться солдатом Грузии – это одновременно и большая честь, и огромная ответственность. Чтобы достойно нести этот статус, требуются огромный труд и самоотверженность, именно поэтому солдат Грузии заслуживает доверия и любви народа", – заявил Кобахидзе.

Глава правительства поблагодарил солдат за храбрость и службу Родине.

"Сегодня особый день в новейшей истории Грузии. Это день, когда мы с гордостью демонстрируем свою независимость и суверенитет, и сегодня мы празднуем вместе с вами мирное и светлое будущее нашей страны", – заявил Кобахидзе.

По словам премьера, за эти годы Силы обороны Грузии преодолели множество сложных испытаний. Глава правительства пообещал, что прогресс и развитие вооруженных сил будут продолжаться и в будущем.
Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид >>
Особое уважение премьер выразил ветеранам вооруженных сил, многие из которых потеряли здоровье на службе Родине.

"Все боевые успехи наших военных сочетают в себе многочисленные примеры стойкости, силы и боевого духа. Ваше достоинство, профессионализм и самоотверженность все признают единодушно как в Грузии, так и за ее пределами", – подытожил Кобахидзе.

В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих, а также небольшая выставка военной техники.
Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска.
С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.
Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали.
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