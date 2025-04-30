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Премьер: Называться солдатом Грузии – большая честь и ответственность

Премьер: Называться солдатом Грузии – большая честь и ответственность

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе в день вооруженных сил страны еще раз напомнил всем, что быть военнослужащим – это и привилегия и большая ноша 30.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Называться солдатом Грузии – это одновременно и большая честь, и огромная ответственность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном 34-й годовщине создания Сил обороны Грузии. День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на военной базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси), куда прибыли президент Михаил Кавелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Минобороны Ираклий Чиковани, члены правительства, депутаты парламента и представители командования. Перед началом мероприятия они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны. Глава правительства поблагодарил солдат за храбрость и службу Родине. По словам премьера, за эти годы Силы обороны Грузии преодолели множество сложных испытаний. Глава правительства пообещал, что прогресс и развитие вооруженных сил будут продолжаться и в будущем. Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид >>Особое уважение премьер выразил ветеранам вооруженных сил, многие из которых потеряли здоровье на службе Родине. В рамках праздничного мероприятия прошла церемония награждения военнослужащих, а также небольшая выставка военной техники. Датой основания Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимали активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово, Ираке, Афганистане, Мали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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