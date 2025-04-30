https://sputnik-georgia.ru/20250430/vozobnovilis-pryamye-reysy-iz-kutaisi-v-madrid-293094640.html
Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид
Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид
Sputnik Грузия
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и является фаворитом среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе 30.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-30T13:52+0400
2025-04-30T13:52+0400
2025-04-30T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил прямые регулярные рейсы из Кутаиси (Западная Грузия) в Мадрид (Испания) с 29 апреля, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. Wizz Air будет выполнять рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в столицу Испании два раза в неделю, по вторникам и субботам на самолетах типа A321neo. Самолет вылетел из аэропорта Кутаиси 29 апреля с 230 пассажирами на борту. Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа >>Международный аэропорт Кутаиси в настоящее время является единственным, из которого можно напрямую добраться до двух испанских городов (Мадрид и Барселона) авиарейсом из Грузии. Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа. Прямые регулярные рейсы в оба города выполняются в общей сложности пять раз в неделю. В первом квартале 2025 года Грузию посетили 2 988 визитеров из Испании. С 3 июня Wizz Air начнет полеты из Кутаисского аэропорта в новое направление – Лион (Франция). Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году? >>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и является фаворитом среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт, а в декабре увеличила число самолетов до четырех. На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 32 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, кутаиси, wizz air, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, кутаиси, wizz air, авиасообщение в грузии
Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Мадрид
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и является фаворитом среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил прямые регулярные рейсы из Кутаиси (Западная Грузия) в Мадрид (Испания) с 29 апреля, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
Wizz Air будет выполнять рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в столицу Испании два раза в неделю, по вторникам и субботам на самолетах типа A321neo.
Самолет вылетел из аэропорта Кутаиси 29 апреля с 230 пассажирами на борту.
Международный аэропорт Кутаиси в настоящее время является единственным, из которого можно напрямую добраться до двух испанских городов (Мадрид и Барселона) авиарейсом из Грузии.
Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа.
Прямые регулярные рейсы в оба города выполняются в общей сложности пять раз в неделю. В первом квартале 2025 года Грузию посетили 2 988 визитеров из Испании.
С 3 июня Wizz Air начнет полеты из Кутаисского аэропорта в новое направление – Лион (Франция).
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и является фаворитом среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе.
Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт, а в декабре увеличила число самолетов до четырех.
На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 32 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.