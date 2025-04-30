https://sputnik-georgia.ru/20250430/spetsialisty-izuchat-situatsiyu-na-shakhtakh-v-chiatura-na-fone-aktsii-protesta-293124234.html

Специалисты изучат ситуацию на шахтах в Чиатура на фоне акции протеста

Специалисты изучат ситуацию на шахтах в Чиатура на фоне акции протеста

Sputnik Грузия

Сотрудники правоохранительных органов следят за правопорядком и безопасностью на местах 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T19:25+0400

2025-04-30T19:25+0400

2025-04-30T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Специалисты и представители компании Chiatura Management Company, управляющей горнодобывающей деятельностью в Чиатура (регион Имерети), начали изучать ситуацию на закрытых шахтах на фоне продолжающихся акций протестов шахтеров. Крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese Holding полностью приостановила производственный процесс с ноября 2024 года. Причиной компания назвала "радикальный протест" части шахтеров и жителей села Шукрути, которые устроили пикет шахт "Шукрути" и "Корохнали" более одного года назад. Тем не менее, компания взяла на себя обязательство выплачивать работникам 60% заработной платы, хотя, как утверждают шахтеры, выплаты задерживались ежемесячно. Сотрудники правоохранительных органов следят за правопорядком и безопасностью на местах, чтобы специалисты и представители компании смогли спокойно выполнять свою работу. Необходимость в мобилизации полицейских возникла после факта нападения на сотрудника компании со стороны протестующих. Предполагаемые виновники задержаны. Планы компании Как заявили в Chiatura Management Company в конце апреля 2025 года, запланированы восстановление и реорганизация горнодобывающего производства в Чиатура, при условии, что пикет шахт "Шукрути" и "Корохнали", на которых компания добывала более 70% руды, прекратится. Этот процесс будет возглавлять высококвалифицированный менеджер Михаил Соцкий, который на протяжении многих лет руководил сложнейшими проектами в области горнодобывающих технологий. В каком случае восстановится добыча марганца в Грузии? >>Согласно разработанному плану, восстановление производства будет осуществляться только на условиях реорганизации. Это означает, что изменения коснутся всех уровней – как технического персонала, так и административных работников. Компания подчеркнула, что горнодобывающая деятельность в Чиатура либо возобновится по модели, основанной на новых правилах, либо не будет возобновлена вообще. Страсти вокруг добычи марганца Протестующие заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 годах, и выплаты компенсаций. Ранее компания отметила, что радикальный протест оказал серьезное влияние как на социальное положение сотрудников, так и на деятельность компании. Радикальная группировка заблокировала шахты 13 марта 2024 года, чтобы получить дополнительную компенсацию, однако компания, управляющая шахтами Chiatura Management Company, обнародовала конкретные доказательства. По их информации, организаторы акции уже взяли предусмотренную договором сумму, и их требование не имеет никаких юридических оснований. На этом фоне компании пришлось приостановить производственный процесс. С ноября 2024 года вступил в силу временный режим управления, в рамках которого сотрудники по-прежнему сохранили 60% своей зарплаты и пакет семейного страхования. Всего за год приостановки производства предприятие выплатило 82,6 млн лари заработной платы за счет кредитов, взятых в банках, и полностью исчерпало свои кредитные ресурсы. Результаты кризиса С 2019 по 2024 год, несмотря на три масштабные забастовки работников, постоянные препятствия со стороны населения и приостановку горнодобывающих работ, ежемесячный фонд оплаты труда работников увеличился с 3 до 8,5 млн лари в месяц, пояснили в компании. В компании отметили, что банки уже отказались предоставлять дополнительные кредиты убыточному предприятию. Это стало основной причиной, по которой компания не смогла выплатить своим сотрудникам 60% заработной платы за февраль 2025 года. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, чиатура, имерети, georgian manganese, шахтеры, шахта