https://sputnik-georgia.ru/20250430/vse-popytki-destabilizatsii-v-gruzii-byli-svoevremenno-presecheny--deputat-ob-otchete-sgb-293098778.html

Все попытки дестабилизации в Грузии были своевременно пресечены – депутат об отчете СГБ

Все попытки дестабилизации в Грузии были своевременно пресечены – депутат об отчете СГБ

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Государство совместно со Службой государственной безопасности Грузии профессионально выполняет свои обязанности и успешно... 30.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-30T12:07+0400

2025-04-30T12:07+0400

2025-04-30T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Государство совместно со Службой государственной безопасности Грузии профессионально выполняет свои обязанности и успешно предотвращает все попытки вмешательство извне, заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе, комментируя отчет СГБ. В отчете СГБ, представленном парламенту Грузии, сказано, что определенные группы людей как в Грузии, так и за ее пределами планировали "майданизацию" протестов в Грузии в 2024 году при финансировании из-за рубежа.По данным СГБ, действиями определенных групп, которые выступали в том числе против принятия в стране закона об "иноагентах" и против результатов выборов в парламент в октябре 2024 года, управляли финансируемые из-за рубежа лидеры конкретных партий и неправительственных организаций.Атаки со стороны внешних сил были прямо направлены против безопасности и суверенитета страны, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Согласно отчету СГБ, в разный период в преступные планы активно были подключены граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности, конкретная часть грузин, принимающих участие в боевых действиях на Украине, которые заявляли о готовности приехать в Грузию. СГБ Грузии прямо заявило о попытке устроить "майдан" в стране в 2024 году>>По данным СГБ, с участием военных планировалось крайне обострить ситуацию в Грузии, и рассматривалась ликвидация должностных лиц правящей партии. Планировалось также парализовать транспортные узлы Тбилиси, дороги, ведущие к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, баз дислокации правоохранительных органов и устройство палаточного городка на центральных проспектах. При этом СГБ отмечает, что организаторы планировали спровоцировать противостояние между демонстрантами и протестующими, за которым последовали бы жертвы. Именно для этого, по мнению СГБ, группы использовали пиротехнику и "коктейли Молотова на акциях". По данным СГБ, спецслужбы иностранных государств уделяли особое внимание созданию рычагов управления внутренними и внешними политическими процессами в Грузии. Их задача заключалась в установлении связей с различными политическими силами и их лидерами, укрепление сотрудничества и использование их возможностей для развития политических процессов по желаемому сценарию, говорится в отчете. Кроме того, СГБ выявило политические субъекты, которые открыто сотрудничали с зарубежными силами, в том числе политическими, и принимали участие в их мероприятиях. Зафиксированы попытки создания политических организаций по вероисповеданию и создания своеобразной электоральной базы по религиозному признаку для поддержки лиц, связанных со спецслужбами иностранного государства, говорится в отчете. Кроме того, по данным СГБ, спецслужбы иностранных сил пытались активно использовать религиозные организации, действующие на территории страны, с целью их включения в политические процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сгб, александр табатадзе, грузинская мечта - демократическая грузия