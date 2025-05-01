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Хельсинская комиссия надеется на успех "Евромайдана" в Грузии – пранк Вована и Лексуса

Хельсинская комиссия надеется на успех "Евромайдана" в Грузии – пранк Вована и Лексуса

Sputnik Грузия

В Конгрессе США в скором времени примут новый очень сильный законопроект по Грузии, заявил собеседник пранкеров 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T15:53+0400

2025-05-01T15:53+0400

2025-05-01T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Американская организация "Хельсинская комиссия" заинтересована в насильственной смене власти в Грузии, заявил политический советник Хельсинской комиссии Пол Массаро российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с экс-заместителем главы офиса президента Украины Константином Елисеевым. О попытке насильственной смены власти при западном финансировании не раз заявляли представители правящей партии. Хельсинская комиссия неоднократно поддерживала протестующих и обвиняла власти в жестоком обращении. На вопрос о деятельности USAID и NED он ответил, что организации продвигали своего рода идеологии за рубежом, которые не соответствовали интересам США, но у них были "продуктивные проекты в Грузии и на Украине". Ранее СГБ Грузии заявила, что определенные группы людей как в Грузии, так и за ее пределами при финансировании из-за рубежа планировали "майданизацию" протестов в Грузии в 2024 году. По данным СГБ, действиями определенных групп, которые выступали в том числе против принятия в стране закона об "иноагентах" и против фальсификации выборов в парламент в октябре 2024 года, управляли финансируемые из-за рубежа лидеры конкретных партий и неправительственных организаций. Все попытки дестабилизации в Грузии были своевременно пресечены – депутат об отчете СГБ >>СГБ отметила, что спецслужбы иностранных государств уделяли особое внимание созданию рычагов управления внутренними и внешними политическими процессами в Грузии. Их задача заключалась в установлении связей с различными политическими силами и их лидерами, укреплении сотрудничества и использовании их возможностей для развития политических процессов по желаемому сценарию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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