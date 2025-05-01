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Когда запустят поезд Тбилиси-Баку?
Когда запустят поезд Тбилиси-Баку?
Sputnik Грузия
Железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года 01.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном начнется к концу мая, стороны согласовали запуск первого поезда ко Дню независимости Грузии – 26 мая и Дню республики Азербайджан – 28 мая, сообщает Первый канал со ссылкой на азербайджанские СМИ. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. В феврале 2025 года в Минэкономики Грузии сообщили, что открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном запланировано на 1 мая. Перевозки будут осуществляться поездами швейцарской компании Stadler. Однако, по данным азербайджанских СМИ, стороны пока продолжают обговаривать ряд деталей, в том числе тарифы. Также известно, что АО "Грузинская железная дорога" со своей стороны уже определила стоимость билета в одну сторону и направила тарифную сетку своим азербайджанским партнерам. Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года>>ГЖД предлагает реализовывать билеты в купе по 50 лари, а в спальном вагоне – по 70 лари. О том, какие цены предлагает ввести азербайджанская сторона, пока не сообщается. В Азербайджане по-прежнему действует особый карантинный режим, срок действия которого истекает 1 июля 2025 года.Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Пока покинуть пределы Азербайджана можно только на самолете, а в исключительных случаях – воспользоваться автотранспортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, азербайджан, тбилиси
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, азербайджан, тбилиси
Когда запустят поезд Тбилиси-Баку?
11:50 01.05.2025 (обновлено: 12:09 01.05.2025)
Железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном начнется к концу мая, стороны согласовали запуск первого поезда ко Дню независимости Грузии – 26 мая и Дню республики Азербайджан – 28 мая, сообщает Первый канал со ссылкой на азербайджанские СМИ.
Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года. В феврале 2025 года в Минэкономики Грузии сообщили, что открытие железнодорожного сообщения между Грузией и Азербайджаном запланировано на 1 мая. Перевозки будут осуществляться поездами швейцарской компании Stadler.
Однако, по данным азербайджанских СМИ, стороны пока продолжают обговаривать ряд деталей, в том числе тарифы. Также известно, что АО "Грузинская железная дорога" со своей стороны уже определила стоимость билета в одну сторону и направила тарифную сетку своим азербайджанским партнерам.
ГЖД предлагает реализовывать билеты в купе по 50 лари, а в спальном вагоне – по 70 лари. О том, какие цены предлагает ввести азербайджанская сторона, пока не сообщается.
В Азербайджане по-прежнему действует особый карантинный режим, срок действия которого истекает 1 июля 2025 года.
Карантинный режим включает в себя среди прочего закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Пока покинуть пределы Азербайджана можно только на самолете, а в исключительных случаях – воспользоваться автотранспортом.