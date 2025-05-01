https://sputnik-georgia.ru/20250501/krupneyshiy-oppozitsionnyy-telekanal-gruzii-mtavari-arkhi-zakrylsya-293142239.html

Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" закрылся

Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" закрылся

Sputnik Грузия

Телеканал обвинил в прекращении вещания совладельца телеканала Зазу Окуашвили 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T17:54+0400

2025-05-01T17:54+0400

2025-05-01T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Крупнейший оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари архи" окончательно прекратил вещание из-за финансовых проблем. "Мтавари архи" приостановил трансляцию передач, выходящих в режиме реального времени, еще в феврале. Однако до сегодняшнего дня на телеканале транслировали передачи в записи и кинофильмы. Телеканал обвинил в прекращении вещания совладельца телеканала Зазу Окуашвили. Между тем сам Окуашвили заявил, что в закрытии канала виновен сооснователь телеканала Ника Гварамия и гендиректор Георгий Габуния. Окуашвили заявил, что до того, как приостановить вещание, телеканал предложил ему заплатить один миллион, чтобы Гога Курдадзе опроверг свое обращение в Генпрокуратуру и Нацбанк Грузии с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" и подписал бы некий незаконный документ. В противном случае Окуашвили угрожали возобновить кампанию против него. Между тем Ника Гварамия заявлял, что это месть Окуашвили за то, что он, став лидером партии "Ахали", не включил в предвыборные списки супругу Окуашвили – Нату Чхеидзе. Начало скандала Телеканал "Рустави 2" еще в октябре 2024 года обнародовал в своем эфире попавшие в его руки письма одного из директоров телеканала Гоги Курдадзе на имя гендиректора одного из крупнейших банков страны TBC и исполнительного директора Bank Group PLC Вахтанга Буцхрикидзе и на тот момент и. о. президента Нацбанка Грузии Натии Турнава с требованием остановить незаконные перечисления от имени "Мтавари архи" через TBC. По его словам, в 2019-2024 годы, в период директорства Ники Гварамия, в "Мтавари архи" поступили незаконные, неизвестного происхождения наличные деньги, в основном долларами, в размере 8 475 000 в долларовом эквиваленте. В тот же период из этих денег 2 миллиона в долларовом эквиваленте (в долларах, евро и фунтах) были отправлены за рубеж. Главный оппозиционный телеканал Грузии закрывается – комментарий основателя "Мтавари Архи" >>Кроме того, согласно обнародованной Курдадзе схеме, гражданин Украины Бакур Джахая по поручению депутата парламента от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Кобы Накопия вносит в банк деньги, которые через компанию "Нью сейлс" (эксклюзивного поставщика рекламы телеканалу) от имени "Мтавари архи" ежедневно идут либо за рубеж, либо в неизвестном направлении в Грузии. В декабре 2024 года директор "Мтавари архи" Георгий Габуния заявил, что сооснователь телеканала Заза Окуашвили через одного из директоров Гоги Курдадзе блокирует финансовые операции и отказывается от оформления важных для компании рекламных контрактов, что говорит о его стремлении закрыть СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, георгий габуния, нато чхеидзе, единое национальное движение