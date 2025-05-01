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Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества
Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества
Sputnik Грузия
Прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, заявила глава Нацбанка 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T21:54+0400
2025-05-01T21:54+0400
2025-05-01T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Миссия международного валютного фонда посетит Грузию в конце мая 2025 года, в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Рустави 2". Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. Как отметила глава Нацбанка, МВФ является традиционным партнером Грузии и одним из первых международных финансовых институтов, появившихся в стране после восстановления независимости. По словам Турнава, прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, обсудить, что было достигнуто, что осталось открытым, чтобы эти вопросы больше не мешали дальнейшему сотрудничеству. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. МВФ принял решение о приостановлении программы вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное тогдашним президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Грузия получила обещание поддержки от МВФ >>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд
грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд
Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества
Прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, заявила глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Миссия международного валютного фонда посетит Грузию в конце мая 2025 года, в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Рустави 2".
Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку.
"Сотрудничество Международного валютного фонда и Грузии не прекращалось ни на минуту, хотя программа, к сожалению, была приостановлена. Ведется сотрудничество в другой форме… Мы ожидаем миссию МВФ в Грузию. Даты уже запланированы. Это будет конец мая. Тогда мы сможем обо всем поговорить", – заявила Турнава.
Как отметила глава Нацбанка, МВФ является традиционным партнером Грузии и одним из первых международных финансовых институтов, появившихся в стране после восстановления независимости.
"Конечно, сотрудничество с ними для нас весьма важно, независимо от того, хотим ли мы брать у них в долг для бюджета или нет. И в последнее время у нас такой необходимости не возникало, но в целом, для повышения авторитета, всегда хорошо в глазах инвесторов, когда МВФ сильно представлен в стране", – отметила она.
По словам Турнава, прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, обсудить, что было достигнуто, что осталось открытым, чтобы эти вопросы больше не мешали дальнейшему сотрудничеству.
МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране.
МВФ принял решение о приостановлении программы вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности.
Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное тогдашним президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора.
Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны.
Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.