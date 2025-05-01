https://sputnik-georgia.ru/20250501/missiya-mvf-pribudet-v-gruziyu-v-kontse-maya--v-planakh-novyy-etap-sotrudnichestva-293145396.html

Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества

Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества

Sputnik Грузия

Прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, заявила глава Нацбанка 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T21:54+0400

2025-05-01T21:54+0400

2025-05-01T21:54+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

международный валютный фонд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494180_922:608:3072:1817_1920x0_80_0_0_aa2e3674b198c5b2ecd5b47a1fb122a8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Миссия международного валютного фонда посетит Грузию в конце мая 2025 года, в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Рустави 2". Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. Как отметила глава Нацбанка, МВФ является традиционным партнером Грузии и одним из первых международных финансовых институтов, появившихся в стране после восстановления независимости. По словам Турнава, прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, обсудить, что было достигнуто, что осталось открытым, чтобы эти вопросы больше не мешали дальнейшему сотрудничеству. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. МВФ принял решение о приостановлении программы вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное тогдашним президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Грузия получила обещание поддержки от МВФ >>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд