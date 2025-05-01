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Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества
Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества
Sputnik Грузия
Прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, заявила глава Нацбанка 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T21:54+0400
2025-05-01T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Миссия международного валютного фонда посетит Грузию в конце мая 2025 года, в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Рустави 2". Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку. Как отметила глава Нацбанка, МВФ является традиционным партнером Грузии и одним из первых международных финансовых институтов, появившихся в стране после восстановления независимости. По словам Турнава, прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, обсудить, что было достигнуто, что осталось открытым, чтобы эти вопросы больше не мешали дальнейшему сотрудничеству. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. МВФ принял решение о приостановлении программы вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное тогдашним президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Грузия получила обещание поддержки от МВФ &gt;&gt;Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд
грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд

Миссия МВФ прибудет в Грузию в конце мая – в планах новый этап сотрудничества

21:54 01.05.2025
© AP Photo / Andrew HarnikМеждународный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне
Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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Прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, заявила глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Миссия международного валютного фонда посетит Грузию в конце мая 2025 года, в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества сторон, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Рустави 2".
Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Тем не менее в июле 2023 года МВФ приостановил программы поддержки экономических реформ в Грузии, но продолжает оказывать техническую помощь стране разными программами, в том числе и Нацбанку.

"Сотрудничество Международного валютного фонда и Грузии не прекращалось ни на минуту, хотя программа, к сожалению, была приостановлена. Ведется сотрудничество в другой форме… Мы ожидаем миссию МВФ в Грузию. Даты уже запланированы. Это будет конец мая. Тогда мы сможем обо всем поговорить", – заявила Турнава.

Как отметила глава Нацбанка, МВФ является традиционным партнером Грузии и одним из первых международных финансовых институтов, появившихся в стране после восстановления независимости.

"Конечно, сотрудничество с ними для нас весьма важно, независимо от того, хотим ли мы брать у них в долг для бюджета или нет. И в последнее время у нас такой необходимости не возникало, но в целом, для повышения авторитета, всегда хорошо в глазах инвесторов, когда МВФ сильно представлен в стране", – отметила она.

По словам Турнава, прежде чем говорить о новой программе МВФ в Грузии, стороны должны обязательно оценить статус приостановленной программы, обсудить, что было достигнуто, что осталось открытым, чтобы эти вопросы больше не мешали дальнейшему сотрудничеству.

Длительный перерыв

МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране.
МВФ принял решение о приостановлении программы вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности.
Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное тогдашним президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора.

Сотрудничество с МВФ

Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны.
Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Грузия получила обещание поддержки от МВФ >>
Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.
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