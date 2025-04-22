https://sputnik-georgia.ru/20250422/gruziya-poluchila-obeschanie-podderzhki-ot-mvf-293004142.html

Грузия получила обещание поддержки от МВФ

Грузия получила обещание поддержки от МВФ

Sputnik Грузия

На встрече была подчеркнута устойчивость и высокая прибыльность грузинского банковского сектора 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T18:17+0400

2025-04-22T18:17+0400

2025-04-22T18:17+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

саломе зурабишвили

мвф

вашингтон

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Глава миссии МВФ в Грузии Алехандро Хайденберг на встрече с президентом Нацбанка Грузии Натией Турнава в Вашингтоне пообещал грузинской стороне поддержку по различным направлениям. Натия Турнава на встрече с представителями МВФ рассказала о показателях экономического роста Грузии и отметила, что экономика Грузии по-прежнему устойчива к шокам, соответственно, долгосрочная политика Национального банка ориентирована на накопление международных резервов и эффективное управление резервными активами. На встрече была подчеркнута устойчивость и высокая прибыльность грузинского банковского сектора, сильные буферы капитала и ликвидности. МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 7,6% >>МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ >>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, саломе зурабишвили , мвф, вашингтон