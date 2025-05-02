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Что дозволено во Франции, осуждается в Грузии! Депутат уличила Запад в предвзятости

Что дозволено во Франции, осуждается в Грузии! Депутат уличила Запад в предвзятости

Sputnik Грузия

Депутат опубликовала видео с кадрами задержания участников первомайской манифестации в Париже 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T13:05+0400

2025-05-02T13:05+0400

2025-05-02T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. То, что является защитой закона для одних стран, в случае с Грузией – основание для применения санкций, написала вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани, опубликовав в соцсети видео с кадрами задержания участников манифестации в Париже. Число задержанных в ходе беспорядков на первомайской манифестации в Париже превысило 50 человек. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. При этом депутат отметила, что не следует сравнивать манифестацию в Париже с проходящими в Тбилиси акциями. "И давайте не будем сравнивать акцию профсоюзов, вышедших с требованиями по зарплатам, по отмене пенсионной реформы, с радикалами, финансируемыми с целью свержения власти", – отметила Цилосани. ЕС обвинили власти в репрессиях в отношении оппозиции и в насилии в отношении протестующих. Ряд европейских стран ввели санкции против грузинских чиновников и представителей правоохранительных органов. В том числе есть как финансовые санкции, так и запрет на въезд в отдельные европейские страны.Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Все попытки дестабилизации в Грузии были своевременно пресечены – депутат об отчете СГБ>>В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, неправомерное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовные сроки за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, франция, париж