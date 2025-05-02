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Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии

Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии

Sputnik Грузия

После распада СССР Грузия прошла тяжелый путь от керосиновых ламп и дров в 90-х до амбициозного плана энергонезависимости, который должен удовлетворить... 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T14:49+0400

2025-05-02T14:49+0400

2025-05-02T14:49+0400

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Мало кто знает, что в первые годы независимости страна зависела от поставок газа из Туркменистана, которые были прерваны за неуплату счетов. Сегодня Тбилиси активно вкладывается в свою энергобезопасность и рассчитывает ее достигнуть за счет диверсификации источников и разных международных проектов.Однако любой процесс не обходится без осложнений, и если бы не ошибки в планировании таких крупных ГЭС проектов, как Намахвани, Ненскра и Худони, страна уже смогла бы стоять на пути полной энергобезопасности.

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