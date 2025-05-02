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Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии
Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии
Sputnik Грузия
После распада СССР Грузия прошла тяжелый путь от керосиновых ламп и дров в 90-х до амбициозного плана энергонезависимости, который должен удовлетворить... 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T14:49+0400
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Мало кто знает, что в первые годы независимости страна зависела от поставок газа из Туркменистана, которые были прерваны за неуплату счетов. Сегодня Тбилиси активно вкладывается в свою энергобезопасность и рассчитывает ее достигнуть за счет диверсификации источников и разных международных проектов.Однако любой процесс не обходится без осложнений, и если бы не ошибки в планировании таких крупных ГЭС проектов, как Намахвани, Ненскра и Худони, страна уже смогла бы стоять на пути полной энергобезопасности.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, аналитика, туркменистан, тбилиси, sputnik, инфографика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, аналитика, туркменистан, тбилиси, sputnik, инфографика, видео
Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии
После распада СССР Грузия прошла тяжелый путь от керосиновых ламп и дров в 90-х до амбициозного плана энергонезависимости, который должен удовлетворить растущие потребности в энергии. О том, что было, есть и может быть, узнаете в видеографике Sputnik Грузия
Мало кто знает, что в первые годы независимости страна зависела от поставок газа из Туркменистана, которые были прерваны за неуплату счетов. Сегодня Тбилиси активно вкладывается в свою энергобезопасность и рассчитывает ее достигнуть за счет диверсификации источников и разных международных проектов.
Однако любой процесс не обходится без осложнений, и если бы не ошибки в планировании таких крупных ГЭС проектов, как Намахвани, Ненскра и Худони, страна уже смогла бы стоять на пути полной энергобезопасности.