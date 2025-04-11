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Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии
Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии
Sputnik Грузия
Грузия прошла тяжелый путь от керосиновых ламп и дров в 90-х, когда страна не могла позволить себе даже купить электроэнергию, до амбициозного плана... 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T10:30+0400
2025-04-11T10:30+0400
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Когда экономика какой-либо страны стабильно развивается, это неизбежно приводит к росту потребления электроэнергии. Грузия, на фоне стремительного роста ВВП в последние годы, не стала исключением, и она вовсю готовится к тому, чтобы суметь полностью обеспечить себя электроэнергией, став в значительной мере независимой.По прогнозам экспертов, потребление электроэнергии в государстве к 2030 году вырастет более чем на 70% и составит приблизительно 22 миллиарда киловатт-часов. Это может создать реальную угрозу энергодефицита.Статистика подкрепляет прогнозы. По официальным данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в стране было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано было 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Правительство, которое хорошо помнит уроки прошлого, принимает соответствующие меры, чтобы к 2030 году Грузия сократила до минимума импорт электроэнергии из соседних стран и могла практически полностью покрывать свои запросы.Глубокая темнотаГрузия пережила сильнейший энергетический кризис после распада Советского Союза. Население хорошо помнит "темные" 90-е прошедшего века, когда в стране не было ни света, ни газа, а общественный транспорт работал с перебоями.Тогда электроэнергию давали лишь на несколько часов в день, поэтому у каждой семьи был запас свечей и керосина, запахом которого, казалось, пропиталась вся страна. Сегодня эта картина кажется ужасающей, и тяжело представляется, как в такой ситуации выжить. Однако тогда не просто выживали, но и умудрялись жить, работать, любить, получать образование. Зимой ученики школ и вузов вместе с преподавателями сидели за партами в куртках и теплых перчатках, еду в домах готовили на один день, так как хранить в выключенном холодильнике не было смысла, много ходили пешком, поскольку никто не знал, в какой момент остановит работу общественный транспорт, и путь придется продолжать на своих двоих.Несколько зим страна выживала за счет природного газа из Туркменистана, но в начале 90-х не стало и его, так как государство не было способно покрыть накопленные задолженности. С тех пор поставки так и не возобновились, поскольку вся инфраструктура, необходимая для их осуществления, со временем пришла в негодность.Долг Грузии Туркменистану, который образовался из-за неоплаты поставок природного газа в 1993-1994 годах, двусторонним межправительственным соглашением от 20 марта 1996 года был зафиксирован на уровне $393,6 миллиона. Страна возвращала долг в течение нескольких лет.С 2000 года покрытие госдолга Туркменистану осуществляется путем поставки продукции грузинскими экономическими агентами. В программу покрытия госдолга Туркменистану включено 3 компании: АО "Тбилавиамшени" (ремонт туркменских самолетов), АО "Картули шакари" (поставки сахара) и ООО "Ти джи Трейд" (различного рода услуги)."Темные" времена продолжались до 2003 года, когда в результате т. н. Революции роз к власти пришла партия "Единое национальное движение" и ее харизматичный лидер Михаил Саакашвили. Быстрые и активные реформы в сфере энергетики позволили начать процесс освещения безжизненных и потухших улиц страны.Процесс был частично прерван во время второго энергокризиса, который настиг Грузию в 2006 году, в период одной из самых холодных зим. В результате взрывов на центральном магистральном газопроводе на Северном Кавказе Грузия и Армения остались без природного газа и электроэнергии почти на месяц.На сегодняшний день Грузия почти полностью удовлетворяет свои потребности за счет импорта. Азербайджан является основным поставщиком "голубого топлива" в страну, однако в 2023 году заметно выросли поставки из России.Что у Грузии естьПо официальным данным, в Грузии в период с 2013 по 2024 год построено 64 гидроэлектростанции, 1 ветряная электростанция и 2 теплоэлектростанции. Как для местных, так и для зарубежных инвесторов привлекателен принцип согласования разницы в ценах, который правительство Грузии предложило для поддержки энергетического сектора.Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Мощнейшей гидроэлектростанцией Грузии является Ингури. Находящаяся близ поселка Джвари в регионе Сванети, она является уникальным техническим и инженерным комплексом, аналогов которой в регионе Южного Кавказа просто нет.В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота плотины составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.Максимальная мощность ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает почти половину потребности Грузии в электроэнергии. Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются абхазской стороной.В рамках диверсификации Грузия активно начала работать в направлении внедрения альтернативных источников энергии, которые не могут полностью заменить гидроэнергетику, но способны создать дополнительные мощности.На сегодняшний день в стране работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия) примерно в 90 км от Тбилиси. "Картли" – первая ветряная электростанция, построенная в Грузии, и первая коммерческая ветряная электростанция, построенная на Южном Кавказе.С 2016 года шесть ветряных турбин непрерывно генерируют энергию. В 2024 году "Картли" выработала 77,57 млн кВт·ч электроэнергии в 2024 году, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году. Ее доля в общем объеме выработки составила лишь 0,5%.Что у Грузии могло бы бытьРазвитие энергетики зачастую связано с неожиданными преградами, которые не обошли стороной и Грузию. Правительство планировало строительство и ввод в эксплуатацию трех крупных ГЭС: Намахвани, Ненскра и Худони, чтобы минимизировать импорт электроэнергии из соседних стран в зимнее время, но столкнулось с продолжающимся яростным сопротивлением.Против выступают экологи и население тех регионов, где должны были начаться строительные работы. Как считают эксперты, население не до конца понимает необходимость строительства ГЭС и свою выгоду от этих проектов.Самым большим провалом 2021 года стало приостановление крупнейшего проекта строительства Намахвани ГЭС в регионе Имерети. Уход турецкого инвестора лишил Грузию инвестиций в размере $830 млн и возможности увеличения годового производства электроэнергии на 15%.В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 и 100 МВт.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.Из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций турецкая компания ENKA решила расторгнуть договор с правительством о строительстве гидростанции. Власти признали свою вину в недостаточном информировании населения и заявили о важности усиления коммуникации с жителями по вопросам энергобезопасности Грузии.О строительстве Ненскра ГЭС на притоке реки Ингури было объявлено в апреле 2012 года. Когда китайский инвестор Sinohydro провалил проект, спустя два года его передали южнокорейской компании K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года. Но реализации проекта так и не дождался. Опять же по малопонятным причинам.Общие инвестиции в Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт составляют $1 млрд, а по завершении она должна вырабатывать 1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию.Власти дали инвестору еще один шанс, обновив условия договора, иначе контракт с компанией будет расторгнут. К этому времени информации о продвижении проекта нет.Что касается Худони ГЭС – это недостроенная гидроэлектростанция на реке Ингури в Грузии, выше Ингури ГЭС. Входит в каскад Ингури ГЭС.Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС.Строительство Худони в Сванети стартовало еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию грузинской партии зеленых. На ее строительство тогда было затрачено порядка $150 млн.В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, которым предусматривалось условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы.Тем не менее по не совсем понятным причинам компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и планирует активно заняться реализацией проекта.Если бы проекты всех крупных ГЭС были воплощены в жизнь, страна смогла бы практически полностью покрыть весь дефицит, возникающий в зимний период, а также продавать электроэнергию Европе. Для развития ГЭС у Грузии большие возможности, и если страна освоит 80% этого потенциала, собственная генерация дойдет приблизительно до 50 миллиардов киловатт-часов в год. А это в два раза больше, чем возможное потребление в 2030 году.Что у Грузии может бытьСамый грандиозный проект, который выведет страну на совсем новый уровень, – это строительство Черноморского подводного энергокабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.Соглашение о прокладке кабеля правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, а также на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Эта крупная инфраструктурная инициатива напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Протяженность подводного силового кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км на суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля – 2030 год.Как результат, Грузия сможет стать и нетто-экспортером электроэнергии, если к тому времени увеличит собственную генерацию.Процесс выстраивания энергетической безопасности Грузии насчитывает уже минимум три десятка лет. Страна смогла выбраться из безнадежной ситуации, построив сравнительно стабильную и диверсифицированную инфраструктуру, которая защищает национальные интересы страны, бережет ее от политических и геополитических потрясений, которые часто имеют место на Южном Кавказе.Сможет ли Грузия завершить эту эпопею достижением полной энергонезависимости – покажет время, но усилия прикладываются, и многие цели, о которых раньше могли лишь мечтать, уже достигнуты.Наконец-то начал маячить свет в конце когда-то длинного и мрачного тоннеля.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20230120/otvet-mirovomu-energokrizisu---kak-gruziya-ispolzuet-energopotentsial-v-2023-godu-274104476.html
https://sputnik-georgia.ru/20210923/konets-namakhvani-ges-ili-kak-poteryat-800-millionov-za-300-dney-259839872.html
https://sputnik-georgia.ru/20221121/pravitelstvo-gruzii-namereno-dogovoritsya-s-investorom-nenskra-ges-272349349.html
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грузия, аналитика, европа, туркменистан, азербайджан, михаил саакашвили, леван давиташвили, худони гэс, ингури гэс, энергетика грузии, экономика
грузия, аналитика, европа, туркменистан, азербайджан, михаил саакашвили, леван давиташвили, худони гэс, ингури гэс, энергетика грузии, экономика

Да будет свет: от безжизненных улиц до энергонезависимости в Грузии

10:30 11.04.2025
© photo: Sputnik / G. AkhaladzeКризис на улицах столицы Тбилиси, Грузия, 1992 г.
Кризис на улицах столицы Тбилиси, Грузия, 1992 г. - Sputnik Грузия, 1920, 11.04.2025
© photo: Sputnik / G. Akhaladze
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Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
Грузия прошла тяжелый путь от керосиновых ламп и дров в 90-х, когда страна не могла позволить себе даже купить электроэнергию, до амбициозного плана энергонезависимости. О том, что было, есть и, возможно, будет – специально для Sputnik Грузия
Когда экономика какой-либо страны стабильно развивается, это неизбежно приводит к росту потребления электроэнергии. Грузия, на фоне стремительного роста ВВП в последние годы, не стала исключением, и она вовсю готовится к тому, чтобы суметь полностью обеспечить себя электроэнергией, став в значительной мере независимой.
По прогнозам экспертов, потребление электроэнергии в государстве к 2030 году вырастет более чем на 70% и составит приблизительно 22 миллиарда киловатт-часов. Это может создать реальную угрозу энергодефицита.
Статистика подкрепляет прогнозы. По официальным данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в стране было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано было 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году.
Импорт электроэнергии в 2024 году

Страны

Импорт, млн кВт/ч

Рост, % по сравнению с 2023 г.

Россия

968,84

23,2

Азербайджан

185,97

5 552,6

Армения

72,70

-

Турция

0,01

-

Всего

1 227,52

55,4

Правительство, которое хорошо помнит уроки прошлого, принимает соответствующие меры, чтобы к 2030 году Грузия сократила до минимума импорт электроэнергии из соседних стран и могла практически полностью покрывать свои запросы.

Глубокая темнота

Грузия пережила сильнейший энергетический кризис после распада Советского Союза. Население хорошо помнит "темные" 90-е прошедшего века, когда в стране не было ни света, ни газа, а общественный транспорт работал с перебоями.
Тогда электроэнергию давали лишь на несколько часов в день, поэтому у каждой семьи был запас свечей и керосина, запахом которого, казалось, пропиталась вся страна. Сегодня эта картина кажется ужасающей, и тяжело представляется, как в такой ситуации выжить. Однако тогда не просто выживали, но и умудрялись жить, работать, любить, получать образование.
© photo: SputnikГраждане Грузии с запасом хлеба, 90-е годы XX века
Граждане Грузии с запасом хлеба, 90-ые годы XX века - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2025
Граждане Грузии с запасом хлеба, 90-е годы XX века
© photo: Sputnik
Зимой ученики школ и вузов вместе с преподавателями сидели за партами в куртках и теплых перчатках, еду в домах готовили на один день, так как хранить в выключенном холодильнике не было смысла, много ходили пешком, поскольку никто не знал, в какой момент остановит работу общественный транспорт, и путь придется продолжать на своих двоих.
Несколько зим страна выживала за счет природного газа из Туркменистана, но в начале 90-х не стало и его, так как государство не было способно покрыть накопленные задолженности. С тех пор поставки так и не возобновились, поскольку вся инфраструктура, необходимая для их осуществления, со временем пришла в негодность.
Долг Грузии Туркменистану, который образовался из-за неоплаты поставок природного газа в 1993-1994 годах, двусторонним межправительственным соглашением от 20 марта 1996 года был зафиксирован на уровне $393,6 миллиона. Страна возвращала долг в течение нескольких лет.
© photo: SputnikПечи с дровами активно использовались для отопления помещений в Грузии, 90-е годы XX века
Печи с дровами активно использовались для отопления помещений в Грузии, 90-ые годы XX века - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2025
Печи с дровами активно использовались для отопления помещений в Грузии, 90-е годы XX века
© photo: Sputnik
С 2000 года покрытие госдолга Туркменистану осуществляется путем поставки продукции грузинскими экономическими агентами. В программу покрытия госдолга Туркменистану включено 3 компании: АО "Тбилавиамшени" (ремонт туркменских самолетов), АО "Картули шакари" (поставки сахара) и ООО "Ти джи Трейд" (различного рода услуги).
"Темные" времена продолжались до 2003 года, когда в результате т. н. Революции роз к власти пришла партия "Единое национальное движение" и ее харизматичный лидер Михаил Саакашвили. Быстрые и активные реформы в сфере энергетики позволили начать процесс освещения безжизненных и потухших улиц страны.
Процесс был частично прерван во время второго энергокризиса, который настиг Грузию в 2006 году, в период одной из самых холодных зим. В результате взрывов на центральном магистральном газопроводе на Северном Кавказе Грузия и Армения остались без природного газа и электроэнергии почти на месяц.
© socartrading.comSOCAR
SOCAR - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2025
SOCAR
© socartrading.com
На сегодняшний день Грузия почти полностью удовлетворяет свои потребности за счет импорта. Азербайджан является основным поставщиком "голубого топлива" в страну, однако в 2023 году заметно выросли поставки из России.

Что у Грузии есть

По официальным данным, в Грузии в период с 2013 по 2024 год построено 64 гидроэлектростанции, 1 ветряная электростанция и 2 теплоэлектростанции. Как для местных, так и для зарубежных инвесторов привлекателен принцип согласования разницы в ценах, который правительство Грузии предложило для поддержки энергетического сектора.
Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
Ветряная электростанция - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2023
Ответ мировому энергокризису - как Грузия использует энергопотенциал в 2023 году
20 января 2023, 19:13
Мощнейшей гидроэлектростанцией Грузии является Ингури. Находящаяся близ поселка Джвари в регионе Сванети, она является уникальным техническим и инженерным комплексом, аналогов которой в регионе Южного Кавказа просто нет.
В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота плотины составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.
Максимальная мощность ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает почти половину потребности Грузии в электроэнергии. Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются абхазской стороной.
© photo: Sputnik / Stringer

Ингури ГЭС – вид сверху на водохранилище и плотину

Ингури ГЭС – вид сверху на водохранилище и плотину - Sputnik Грузия
1/4
© photo: Sputnik / Stringer

Ингури ГЭС – вид сверху на водохранилище и плотину

© photo: Sputnik / Vladimir Popov / Перейти в фотобанк

Ингури ГЭС – крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингури. Плотина находится на территории Грузии, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются Абхазией.

Ингури ГЭС – крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингури. Плотина находится на территории Грузии, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются Абхазией. - Sputnik Грузия
2/4
© photo: Sputnik / Vladimir Popov
/
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Ингури ГЭС – крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингури. Плотина находится на территории Грузии, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются Абхазией.

© Sputnik / Alexander ImedashviliВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Грузия
3/4
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ветряная электростанция
© photo: Sputnik / StringerВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Грузия
4/4
© photo: Sputnik / Stringer
Ветряная электростанция
1/4
© photo: Sputnik / Stringer

Ингури ГЭС – вид сверху на водохранилище и плотину

2/4
© photo: Sputnik / Vladimir Popov
/
Перейти в фотобанк

Ингури ГЭС – крупнейшая на Кавказе ГЭС в ущелье реки Ингури. Плотина находится на территории Грузии, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются Абхазией.

3/4
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ветряная электростанция
4/4
© photo: Sputnik / Stringer
Ветряная электростанция
В рамках диверсификации Грузия активно начала работать в направлении внедрения альтернативных источников энергии, которые не могут полностью заменить гидроэнергетику, но способны создать дополнительные мощности.
На сегодняшний день в стране работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия) примерно в 90 км от Тбилиси. "Картли" – первая ветряная электростанция, построенная в Грузии, и первая коммерческая ветряная электростанция, построенная на Южном Кавказе.
С 2016 года шесть ветряных турбин непрерывно генерируют энергию. В 2024 году "Картли" выработала 77,57 млн кВт·ч электроэнергии в 2024 году, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году. Ее доля в общем объеме выработки составила лишь 0,5%.

Что у Грузии могло бы быть

Развитие энергетики зачастую связано с неожиданными преградами, которые не обошли стороной и Грузию. Правительство планировало строительство и ввод в эксплуатацию трех крупных ГЭС: Намахвани, Ненскра и Худони, чтобы минимизировать импорт электроэнергии из соседних стран в зимнее время, но столкнулось с продолжающимся яростным сопротивлением.
© Sputnik / STRINGERПолиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта - Sputnik Грузия
1/4
© Sputnik / STRINGER
Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПолиция и охрана объекта. Акция протеста "Защитников Риони" против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников Риони против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года - Sputnik Грузия
2/4
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Полиция и охрана объекта. Акция протеста "Защитников Риони" против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGERВарлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото - Sputnik Грузия
3/4
© Sputnik / STRINGER
Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
© Sputnik / STRINGERАкция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года на площади Первой Республики
Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года на площади Первой Республики - Sputnik Грузия
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© Sputnik / STRINGER
Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года на площади Первой Республики
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Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
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Полиция и охрана объекта. Акция протеста "Защитников Риони" против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
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Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
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Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года на площади Первой Республики
Против выступают экологи и население тех регионов, где должны были начаться строительные работы. Как считают эксперты, население не до конца понимает необходимость строительства ГЭС и свою выгоду от этих проектов.
Самым большим провалом 2021 года стало приостановление крупнейшего проекта строительства Намахвани ГЭС в регионе Имерети. Уход турецкого инвестора лишил Грузию инвестиций в размере $830 млн и возможности увеличения годового производства электроэнергии на 15%.
В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 и 100 МВт.
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Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и турецкой строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.
Из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций турецкая компания ENKA решила расторгнуть договор с правительством о строительстве гидростанции. Власти признали свою вину в недостаточном информировании населения и заявили о важности усиления коммуникации с жителями по вопросам энергобезопасности Грузии.
О строительстве Ненскра ГЭС на притоке реки Ингури было объявлено в апреле 2012 года. Когда китайский инвестор Sinohydro провалил проект, спустя два года его передали южнокорейской компании K-Water, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года. Но реализации проекта так и не дождался. Опять же по малопонятным причинам.
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Общие инвестиции в Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт составляют $1 млрд, а по завершении она должна вырабатывать 1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. После ее введения в строй Грузия сможет получить гарантированное энергоснабжение в зимнее время, а летом – продавать электроэнергию.
Власти дали инвестору еще один шанс, обновив условия договора, иначе контракт с компанией будет расторгнут. К этому времени информации о продвижении проекта нет.
Что касается Худони ГЭС – это недостроенная гидроэлектростанция на реке Ингури в Грузии, выше Ингури ГЭС. Входит в каскад Ингури ГЭС.
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Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС.
Строительство Худони в Сванети стартовало еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию грузинской партии зеленых. На ее строительство тогда было затрачено порядка $150 млн.
В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, которым предусматривалось условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы.
Тем не менее по не совсем понятным причинам компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и планирует активно заняться реализацией проекта.
Если бы проекты всех крупных ГЭС были воплощены в жизнь, страна смогла бы практически полностью покрыть весь дефицит, возникающий в зимний период, а также продавать электроэнергию Европе.
Для развития ГЭС у Грузии большие возможности, и если страна освоит 80% этого потенциала, собственная генерация дойдет приблизительно до 50 миллиардов киловатт-часов в год. А это в два раза больше, чем возможное потребление в 2030 году.

Что у Грузии может быть

Самый грандиозный проект, который выведет страну на совсем новый уровень, – это строительство Черноморского подводного энергокабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2025
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
© Sputnik / Elnur Salayev
Соглашение о прокладке кабеля правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, а также на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Эта крупная инфраструктурная инициатива напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы.
Если проект будет реализован, то кабель соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Протяженность подводного силового кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км на суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт. Проект также включает строительство волоконно-оптического телекоммуникационного кабеля, который будет проложен в коридоре, выбранном для подводного силового кабеля. Предполагаемая дата завершения строительства подводного силового кабеля – 2030 год.
Как результат, Грузия сможет стать и нетто-экспортером электроэнергии, если к тому времени увеличит собственную генерацию.

"Это многомиллиардный проект, который займет много лет, и вкладывать в него деньги имеет смысл, если у нас будет больше генерации в Грузии. Иначе это будет не оправдано. Но по всем нашим прогнозам Грузия в будущем сможет производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников, которая будет использоваться для экспорта", – заявил почти полтора года назад вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили.

Процесс выстраивания энергетической безопасности Грузии насчитывает уже минимум три десятка лет. Страна смогла выбраться из безнадежной ситуации, построив сравнительно стабильную и диверсифицированную инфраструктуру, которая защищает национальные интересы страны, бережет ее от политических и геополитических потрясений, которые часто имеют место на Южном Кавказе.
Сможет ли Грузия завершить эту эпопею достижением полной энергонезависимости – покажет время, но усилия прикладываются, и многие цели, о которых раньше могли лишь мечтать, уже достигнуты.
Наконец-то начал маячить свет в конце когда-то длинного и мрачного тоннеля.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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