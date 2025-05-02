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Ничего общего с европейскими ценностями – Вольский о резолюции ЕНП по Грузии
Ничего общего с европейскими ценностями – Вольский о резолюции ЕНП по Грузии
Sputnik Грузия
Европейская народная партия призывает международные институты не признавать легитимность "Грузинской мечты" 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T12:13+0400
2025-05-02T12:13+0400
2025-05-02T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Принятая Европейской народной партией (ЕНП) резолюция не имеет ничего общего с европейскими ценностями и нацелена лишь на дестабилизацию и смену власти в Грузии, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский. ЕНП на съезде в Валенсии приняла резолюцию с призывом ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Резолюция также призывает международные институты не признавать легитимность парламента Грузии, а вместо этого признать экс-президента Саломе Зурабишвили "единственным законным представителем грузинского народа". А "Грузинскую мечту" ЕНП призвала назначить дату новых выборов. По словам политика, задача которой служат конкретные лица, состоит в том, чтобы "Нацдвижение", как одна из малых составляющих сегментов Европейской народной партии, стало правящей силой в Грузии. Европейская народная партия – самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года. Бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Процесс евроинтеграции Грузии не остановился – первый вице-премьер>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , европейская народная партия, сша, совет европы, грузия - евросоюз, евросоюз
Ничего общего с европейскими ценностями – Вольский о резолюции ЕНП по Грузии
12:13 02.05.2025 (обновлено: 12:29 02.05.2025)
Европейская народная партия призывает международные институты не признавать легитимность "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Принятая Европейской народной партией (ЕНП) резолюция не имеет ничего общего с европейскими ценностями и нацелена лишь на дестабилизацию и смену власти в Грузии, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.
ЕНП на съезде в Валенсии приняла резолюцию с призывом ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Резолюция также призывает международные институты не признавать легитимность парламента Грузии, а вместо этого признать экс-президента Саломе Зурабишвили "единственным законным представителем грузинского народа". А "Грузинскую мечту" ЕНП призвала назначить дату новых выборов.
"Это не имеет никакого отношения ни к европейским стандартам, ни к духу Европы. Это – борьба за власть не только внутри Евросоюза, но и за его пределами", – заявил Вольский.
По словам политика, задача которой служат конкретные лица, состоит в том, чтобы "Нацдвижение", как одна из малых составляющих сегментов Европейской народной партии, стало правящей силой в Грузии.
"Им абсолютно неважно, что представляет собой нынешняя власть, какова ситуация в стране, какие вызовы стоят перед нами. Они хотят дестабилизации и делают все ради этой дестабилизации", – отметил Вольский.
Европейская народная партия – самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года.
Бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва.
Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти".
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России