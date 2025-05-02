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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в марте

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в марте

Sputnik Грузия

По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в марте 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 832,22 миллиона лари (1,33%) и на 1 апреля текущего года составил 63,41 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 492,16 миллиона лари (1,38%), а в иностранной валюте – на 340,07 миллиарда лари (1,26%).На конец марта 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,72 миллиарда лари, что на 1,02% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,22 миллиарда лари, что на 2,78% больше, чем в январе.За март объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,26%, или 402,88 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 32,46 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,89%, что на 0,03 процентного пункта больше данных на 1 марта 2025 года.По данным на конец марта, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,77 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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